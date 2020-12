Akkoord over EU-meerjarenbegroting en coronafonds

Niet alleen de Hongaarse en Poolse veto’s zijn van de baan, ook Nederland heeft donderdagavond zijn scepsis laten varen.

“Nu kunnen we beginnen met de uitvoering en onze economieën weer opbouwen”, tweette voorzitter Charles Michel van de Europese Raad aan het begin van de avond. “Ons baanbrekende herstelpakket zal onze groene en digitale transities stimuleren.”

De Hongaarse en Poolse veto’s van vorige maand, die te maken hadden met nieuwe voorwaarden aan rechtsstatelijkheid, hadden alle alarmbellen doen afgaan in Brussel. Er lag al bijna een (schamele) noodbegroting klaar voor volgend jaar, gebaseerd op huidige afspraken. Ook waren er verregaande voorbereidingen getroffen voor voortzetting van het coronafonds van 750 miljard euro met 25 in plaats van alle 27 landen. Al die noodscenario’s kunnen nu in de prullenbak, al is er nog nooit zo weinig tijd geweest tussen een begrotingsakkoord en het begin van een nieuwe zevenjaarsperiode.

Nederlandse scepsis

Nederland had tegenovergestelde twijfels aan die van Polen en Hongarije en vreesde dat de rechtsstaat-afspraken te slap zouden zijn. De twee centraal-Europese landen waren woensdag akkoord gegaan met een aanvullende verklaring over het rechtsstaat-mechanisme, dat een link legt tussen EU-subsidies en respect voor de rechtsstaat.

Bij het begin van de Europese top, donderdagmiddag in Brussel, bleek premier Rutte echter nog een voorbehoud te maken. Hij had nog drie aanvullende vragen. Ten eerste wil hij van Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli weten of die volksvertegenwoordiging ook genoegen neemt met die aanvullende verklaring. “Het Europees Parlement vind ik belangrijk”, aldus Rutte, die nooit erg te koop heeft gelopen met zijn liefde voor dit EU-instituut.

Verder vroeg hij de juridische dienst van de Europese Raad of de compromis-tekst iets afdoet aan de reikwijdte van het originele akkoord van vorige maand. Ten slotte wil hij van EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen de garantie dat eventuele strafmaatregelen met terugwerkende kracht kunnen worden opgelegd aan landen die de rechtsstaat schenden. Hij vreest dat procedures vertraging oplopen omdat op de vingers getikte landen tijd kunnen rekken door bezwaar te maken bij het Europees Hof van Justitie.

Die tweede, juridische vraag bleek tijdens de top naar Nederlandse tevredenheid te zijn beantwoord, waarmee unanimiteit over de begroting een feit was. Overigens hadden ook andere landen, waaronder België en Luxemburg, dezelfde aarzelingen als Nederland.

Juridisch inlegvelletje

Juridisch gezien lijkt de aanvullende verklaring, een soort ‘inlegvelletje’, niets af te doen aan het rechtsstaat-mechanisme dat vorige maand door een meerderheid van landen is aangenomen. Wel wordt nogmaals benadrukt dat het systeem puur en alleen is bedoeld om een verantwoorde besteding van EU-gelden te garanderen. Voor het overeind houden van elementaire rechtsstaat-principes, zoals onafhankelijkheid van de rechtspraak en persvrijheid, zijn andere procedures.

Hongarije en Polen presenteren het compromis als hun eigen overwinning. “We hebben onze vijanden succesvol geneutraliseerd”, liet de Hongaarse premier Orbán op Facebook weten. “Ik heb nu één taak, het afdwingen van gezond verstand.”

