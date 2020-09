Agenten die Breonna Taylor doodschoten worden niet vervolgd voor moord

Het hoge woord is er eindelijk uit: de drie agenten die Breonna Taylor op 13 maart in Louisville doodschoten worden daarvoor niet strafrechtelijk vervolgd. Een van hen, die bij de inval tien kogels afvuurde die ook in naburige appartementen terechtkwamen, wordt wel roekeloos gedrag ten opzichte van de buren van Taylor ten laste gelegd. Die agent was ook al eerder ontslagen.

Heel Amerika keek al maanden gespannen uit naar de beslissing, die door verschillende aanklagers in de staat Kentucky als een hete aardappel was doorgegeven, en uiteindelijk op het bord van een grand jury belandde, een soort burgercomité dat kan beslissen om strafvervolging in te stellen.

Breonna Taylor groeide na het oplaaien van de Black Lives Matter-protesten, eind mei, al snel uit tot een van de belangrijkste martelaren van die beweging. Haar naam wordt nu al maanden gescandeerd door demonstranten die in haar dood een voorbeeld zien van het gemak waarmee de Amerikaanse politie geweld gebruikt tegen zwarte Amerikanen. De beslissing van de grand jury werd op straat in Louisville, waar demonstranten zich verzameld hadden, en door verschillende burgerrechtenorganisaties met verontwaardiging ontvangen.

De agenten schoten twintig keer

De burgemeester van Louisville had in afwachting van de beslissing alvast de noodtoestand uitgeroepen, een avondklok ingesteld, en het centrum van zijn stad afgegrendeld voor verkeer.

De 26-jarige Breonna Taylor lag net na middernacht op 13 maart met haar vriend in bed, toen drie politieagenten in burger met een stormram de deur forceerden. De agenten zeggen dat ze zichzelf eerst hadden geïdentificeerd. Volgens de vriend van Taylor, die het overleefde, hoorden ze buiten een hoop lawaai, maar was het absoluut niet duidelijk dat het om politie ging. Hij dacht dat er inbrekers binnenkwamen en vuurde een waarschuwingsschot af, dat een politieagent in het been raakte. De agenten schoten twintig keer terug, waarbij Taylor doorzeefd werd. Een ambulance, die volgens het protocol had moeten klaarstaan, was er niet. Taylors vriend moest er zelf een bellen, maar die kwam pas na twintig minuten, toen ze al aan haar verwondingen was bezweken. In het – opgenomen – gesprek met de hulpdiensten is te horen dat hij nog steeds niet weet wie er zojuist naar binnen heeft geschoten.

Extra wrang is dat Breonna Taylor, die geen strafblad had, alleen zijdelings in beeld was gekomen bij een politieonderzoek naar een ex-vriend van haar, die al was opgepakt. De huiszoeking, die uiteindelijk werd uitgevoerd, leverde verder ook geen belastend materiaal op. Die ex-vriend kreeg onlangs een schikking voorgelegd, waarin hij had moeten verklaren dat Breonna ook deel uitmaakte van zijn criminele netwerk. De familie van Taylor zag er een bewijs in dat de politie en justitie hun eigen straatje schoon proberen te vegen, door Taylor na haar dood alsnog verdacht te maken.

‘De criminelen worden op een voetstuk geplaatst’

De familie Taylor schikte onlangs wel een civiele zaak met de gemeente Louisville voor 12 miljoen dollar. Ook loopt er nog een FBI-onderzoek naar de drie agenten, om te bepalen of ze federale wetten hebben overtreden.

De drie agenten voelen zich geslachtofferd. Een van hen stuurde eerder deze week een boze mail aan al zijn collega’s, waarin hij benadrukte dat ze ‘juridisch, moreel, en ethisch’ juist hadden gehandeld, en uithaalde naar de politiek en demonstranten: “Triest hoe de goeden worden gedemoniseerd, en de criminelen op een voetstuk worden geplaatst”.

