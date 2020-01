Afzettingsproces wordt vandaag een close call

Leden van de Amerikaanse Senaat zetten zich vrijdag schrap voor een spannende en wellicht laatste dag in het afzettingsproces tegen president Trump. Vandaag stemmen ze over het toelaten van getuigen. De Democratische senatoren hebben daar op aangedrongen. Er is één getuige in het bijzonder die ze graag aan de tand zouden willen voelen: de voormalige veiligheidsadviseur van de president, John Bolton. Hij zou namelijk weleens antwoord kunnen geven op de vraag waar de hele impeachment-aanklacht om draait: heeft Trump Oekraïne onder druk gezet voor zijn persoonlijk gewin?

Volgens Bolton heeft Trump Oekraïne duidelijk gemaakt dat hij alleen militaire hulp zou geven als het land een corruptie-onderzoek zou aankondigen naar Joe Biden, een mogelijke presidentskandidaat van de Democraten. Bolton beweert dat in een boek dat hij heeft geschreven over de tijd dat hij in het Witte Huis werkte. Het boek is nog niet gepubliceerd maar wel al uitgelekt.

Niet de minste twijfelaars

De meeste Republikeinse senatoren willen niet dat Bolton zijn verhaal doet. Met 53 zetels hebben zij een meerderheid in de Senaat. Maar, moest hun leider Mitch McConnell eerder deze week bekennen, helemaal zeker is het niet dat alle Republikeinse senatoren tegen zullen stemmen. Er zijn maar vier ‘overlopers’ nodig om wél getuigen toe te laten in het afzettingsproces. Onder de twijfelaars bevinden zich niet de minsten.

Zo liet de Republikeinse voormalige presidentskandidaat Mitt Romney weten ‘heel waarschijnlijk’ voor het oproepen van getuigen te zullen stemmen. De senator uit Utah wil graag horen wat Bolton te zeggen heeft, zei hij. Lisa Murkowski uit Alaska en Susan Collins uit Maine zouden nog twijfelen. En Lamar Alexander, die eind dit jaar met pensioen gaat, zei ook nog geen beslissing te hebben genomen.

Als maximaal drie Republikeinen met de Democratische senatoren meestemmen en daarmee dus het oproepen van getuigen wordt geblokkeerd – McConnell zei daar gisteren vertrouwen in te hebben – kan het opeens heel snel gaan met het afzettingsproces. De senatoren gaan dan naar verwachting vandaag nog debatteren over de aanklachten zelf. En ook de stemming over de vraag of Trump schuldig is of niet zou zomaar vandaag of morgen in de vroege uurtjes kunnen worden afgerond.

Het afzettingsproces moet niet te lang meer duren

De Amerikaanse president is er alles aan gelegen het hele proces – inclusief de vrijspraak waar hij op rekent – zo snel mogelijk achter zich te laten. Dinsdag staat namelijk zijn ‘State of the Union’ gepland, de jaarlijkse toespraak waarin de president aan het Congres zijn visie op het land presenteert.

Ook voor de Democraten geldt dat – hoe graag zij ook getuigen willen horen en extra informatie willen verkrijgen – het afzettingsproces niet al te lang meer moet duren. Alle aandacht en energie is immers nodig om de verkiezingen in november voor te bereiden. Vooral de Democratische senatoren Bernie Sanders en Elizabeth Warren staan te springen om het Capitool te verlaten om op campagne te gaan in het land. Zij willen namens de Democraten presidentskandidaat worden. En maandag staat al de eerste voorverkiezing in die race, in de staat Iowa, op de agenda.

