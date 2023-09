Afwezigheid Xi en Poetin bij G20 zorgt voor verdere splijting tussen de economische grootmachten

Het lag in de lijn der verwachtingen dat Poetin volgens het Kremlin te druk is met ‘speciale militaire operaties’. Peking is echter niet met een verklaring gekomen voor Xi’s afwezigheid. Wel benadrukt het Chinese ministerie van buitenlandse zaken de functie van de top. “De groep van 20 is een belangrijk forum voor internationale economische samenwerking”, zegt woordvoerder Mao Ning.

Analisten vermoeden dat president Xi om symbolische redenen niet naar India reist. Hij zou internationale gremia zonder westerse grootmachten de prioriteit geven. Zo is de Chinese leider vorige maand wel naar de Brics-top in Zuid-Afrika gegaan. In tegenstelling tot de G20 en de G7 hebben de Verenigde Staten geen stoel aan de Brics-tafel.

Daarnaast zijn de spanningen tussen China en gastland India de afgelopen jaren hoog opgelopen. De landen strijden om grondgebied en om macht in de regio. “Er is een strijd gaande over wie het ‘mondiale zuiden’ gaat leiden. Als Xi naar de top zou gaan, dan zou hij indirect het leiderschap van India steunen”, zegt Happymon Jacob, professor Internationale Studies aan de Jawaharlal Nehru Universiteit in New Delhi.

De Indiase premier Narendra Modi wil met de G20-top India op de kaart zetten als een alternatief voor China of Rusland. Het is India een doorn in het oog dat Rusland sinds de oorlog in Oekraïne meer op China leunt. “Rusland werd hier gezien als een tegenhanger voor de Chinese macht op het continentale vlak. Dat zit er nu niet meer in”, zegt Jacob. De Indiase regering heeft zich – anders dan China – wel sterk uitgesproken tegen de Russische inval in Oekraïne.

‘Moeder van de democratie’

“Modi gebruikt de G20 als een platform voor de aanstaande Indiase verkiezingen”, verklaart Ja Ian Chong, hoofddocent politieke wetenschappen aan de Nationale Universiteit van Singapore. Volgens de premier is India ‘de moeder van de democratie’ en zou dit het moment zijn voor ‘een ambitieuze en daadkrachtige G20’. “Te lang werd India gezien als een land met ruim 1 miljard lege magen. Het is tijd dat India het land wordt van zeker 1 miljard ambitieuze geesten en 2 miljard bekwame handen”, heeft Modi gezegd tegen het Indiase persbureau PTI.

Uit het verleden blijkt dat de G20-top van belang is als het gaat om economische uitdagingen, klimaatverandering en de ontwikkeling van derdewereldlanden. Veel economen loven de G20 voor het stabiliseren van het financiële systeem na de kredietcrisis begin deze eeuw. En tijdens de top van 2008 kondigden toenmalige Amerikaanse president Barack Obama en Chinese leider Xi aan dat ze mee zouden doen aan het Parijsakkoord tegen de opwarming van de aarde.

De afwezigheid van staatshoofden Poetin en Xi dit weekend kan weer wel goed uitpakken voor de efficiëntie van de top. “Het zorgt voor een meer harmonieuze en homogene lijst aan leiders, wat het waarschijnlijker maakt dat er concrete actiepunten naar voren komen. Xi en Poetin kunnen niet dwarsliggen”, aldus politicoloog Wen-Ti Sung van het Taiwanese Studies Program aan de Australische Nationale Universiteit in Canberra.

Ideologische splijting

Maar hij waarschuwt desondanks voor de symbolische afwezigheid van de heren. “De G20 was ooit bedoeld als een mini-VN van rijke en machtige landen, ongeacht welke ideologie. Dat Xi en Poetin er dit keer niet zijn, is een teken dat er nog meer een ideologische splijting ontstaat tussen de economische grootmachten”, zegt Sung.

Het is voor het eerst dat een Chinese president de G20-top niet bijwoont, sinds deze vanaf 2008 jaarlijks wordt georganiseerd. De G20 bestaat uit 19 landen plus de Europese Unie. Zij zijn samen goed voor 85 procent van de wereldeconomie, 75 procent van de wereldhandel en twee derde van de wereldbevolking.

Bharat of India? Staatshoofden die dit weekend naar de G20-top in New Delhi komen, hebben een opmerkelijke uitnodiging gekregen van de Indiase president. Droupadi Murmu verwijst daarin naar zichzelf als ‘president van Bharat’, in plaats van ‘president van India’. Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat er plannen zijn om de landsnaam te wijzigen. De regerende Bharatiya Janata Partij (BJP) van premier Modi uit zich enthousiast over een mogelijke aanpassing. BJP vindt dat ‘India’ een koloniale naam is, voortgekomen uit de bijna 200 jaar durende bezetting van Groot-Brittannië. ‘Bharat’ is daarentegen een oud Sanskrietwoord en komt uit hindoeïstische teksten. Het woord verwijst daarin naar afstammelingen van koning Bharata.

