Afstand, mondkapjes en een avondklok: delen van Europa gaan langzaam weer op slot

Met de intrede van de herfst in Europa, duikt ook het debat over het invoeren van coronamaatregelen weer prominenter op. Op sommige plekken neemt het aantal besmettingen zo sterk toe dat de mondkapjes opnieuw tevoorschijn worden gehaald.

Vooral op plekken waar de vaccinatiegraad achter blijft, worden de regels aangescherpt. Van alle inwoners van de EU is nu 74 procent volledig gevaccineerd, maar in sommige landen wordt dat percentage nog lang niet gehaald. Bijvoorbeeld in Letland waar nog maar de helft van de bevolking is ingeënt. Dat land kondigde woensdag als eerste land in de Europese Unie weer een lockdown aan. De komende vier weken sluiten bars en winkels hun deuren.

Ook is er weer een avondklok afgekondigd en moeten de studenten hun lessen weer online vanuit huis volgen. Werknemers is gevraagd het kantoor zoveel mogelijk te vermijden en weer virtueel te gaan vergaderen. Volgens de regering zijn de maatregelen nodig omdat de ziekenhuizen overbelast dreigen te raken. Estland en Polen zouden ook nadenken over maatregelen om het oplaaiende virus in te dammen.

Roemenië bevindt zich midden in een vierde golf

Roemenië heeft zelfs de hulp ingeroepen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het Oost-Europese land bevindt zich midden in een vierde golf; dinsdag overleden 574 mensen op een dag aan het virus. Begrafenisondernemers zeggen het werk niet meer aan te kunnen. “Er zijn families bij die in twee weken tijd vier familieleden hebben verloren”, zei Sebastian Cocos, president van de vereniging van uitvaartcentra tegen persbureau Reuters. “Ik raad iedereen aan om zich te laten vaccineren, anders eindig je in onze handen”, deed Cocos een dringende oproep aan zijn landgenoten.

Een volle ic in Boekarest. Beeld Reuters

Van hen is tot nu 36 procent volledig ingeënt, alleen in EU-lid Bulgarije ligt het percentage nog lager. Wantrouwen richting de overheid en gebrekkige infrastructuur worden onder meer als oorzaken gezien van de lage vaccinatiegraad in Roemenië. Dat sommige priesters, artsen en parlementariërs de Roemenen publiekelijk oproepen om zich niet te laten prikken zorgt er waarschijnlijk ook voor dat het percentage gevaccineerden achter blijft bij de rest van de EU. Ondertussen zijn al coronapatiënten naar Hongarije vervoerd, omdat er in Roemenië onvoldoende bedden op de intensive care beschikbaar zijn.

Groot-Brittannië wil nieuwe coronaregels vermijden

President Klaus Iohannis heeft woensdag met gezondheidsexperts overlegd over het invoeren van beperkingen. En de WHO vindt de situatie in het land zo zorgelijk dat ze een crisis-expert op het vliegtuig naar Boekarest gezet. Brussel heeft ventilators gestuurd.

Maar niet alleen in Oost-Europa worden de scenario’s voor mogelijke beperkingen weer voorzichtig afgestoft. In Groot-Brittannië, waar bijna duizend corona-patiënten per dag in het ziekenhuis worden opgenomen, riep het hoofd van de NHS, Matthew Taylor de Britse regering op haar aanpak te veranderen. “We hebben een flinke portie geluk nodig om de komende drie maanden niet in een ernstige crisis terecht te komen”, zei hij tegen The Guardian. Vooralsnog lijkt de Britse regering niet van plan nieuwe coronaregels op te leggen. Ze hoopt door het opvoeren van het aantal boosterprikken het aantal ziekenhuisopnames te kunnen beperken. Van de 2,3 miljoen Britse tachtigers die in aanmerking komen voor een boosterprik heeft tot nu toe 1,3 miljoen die ook al gekregen.

