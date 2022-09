Afscheid van de taal van de voormalig kolonisator: Algerije spreekt liever Engels dan Frans

Onder Algerijnen doet al jaren de volgende mop de ronde: een marktkoopman verkoopt een bijzondere papegaai, waarop een vrouw vraagt wat de papegaai zo bijzonder maakt. De marktkoopman antwoordt: “Als je aan zijn rechterpoot trekt, dan spreekt hij Arabisch; trek je hem aan zijn linkerpoot, dan spreekt hij Frans.” “En wat gebeurt er als je aan beide poten trekt?”, vraagt de vrouw, waarop de papegaai antwoordt: “Dan val ik, EZEL!”

De grap illustreert de Algerijnse afhankelijkheid van het Arabisch en het Frans. Hoewel Frans geen officiële taal is in het land, wordt het in bijna alle delen van het land nog altijd veel gesproken, of het nu in de handel is, in de media of op scholen.

Maar aan de dominantie van de taal van de voormalig kolonisator komt een einde, als het aan de Algerijnse president Abdelmadjid Tebboune ligt. Het Frans is voor Algerijnen een deel van de ‘oorlogsbuit’, zei hij in een interview in juli, refererend aan de onafhankelijkheidsoorlog, “maar het Engels is een internationale taal.” Vanaf dit jaar krijgen alle scholieren op de basisschool, naast het Frans ook Engels als buitenlandse taal geleerd. Het Engels moet het Frans op den duur gaan vervangen.

De Franse taal brengt ook economische onafhankelijkheid

De veranderde houding van Algerije ten opzichte van het Frans, was ook merkbaar toen de Franse president Emmanuel Macron eind vorige maand Tebboune bezocht in Algiers. Hoewel de voertaal tussen beide collega's Frans is, werd op het naambordje van Macron zijn functie aangeduid met “Presidency of the Republic” in plaats van “Présidence de la République”.

Met het aanmoedigen van het Engels volgt Abdelmadjid Tebboune een ontwikkeling van de laatste jaren in de Algerijnse samenleving, met name onder jongeren. Steeds meer Algerijnen leren Engels, een taal die hun toegang verschaft buiten het beperkte Franstalige wereldje. Ook in het naburige Marokko, waarmee Algerije overigens geen banden onderhoudt, is een vergelijkbare ontwikkeling gaande. Het Engels wint daar steeds meer ruimte ten koste van het Frans.

Tebboune wil met het Engels dan ook Algerijes onafhankelijkheid vergroten ten opzichte van Frankrijk, want de Franse taal brengt ook economische afhankelijkheid met de oud-kolonisator met zich mee.

Sterke band met Parijs

De Algerijnse regering stelde in de jaren negentig de mogelijkheid voor aan scholen om Engels te doceren naast het Frans, maar het plan werd meteen de nek omgedraaid na een agressieve campagne van de pro-Franse lobby in het land. Die lobby was ook nog actief in 2005, zo blijkt uit diplomatieke kabels van de Amerikaanse ambassade in Algiers, die door Wikileaks in 2011 naar buiten werden gebracht. Een Algerijnse bron sprak met Amerikaanse diplomaten over het bestaan van ‘verborgen krachten’ binnen Algerijnse ministeries, de krijgsmacht en het bedrijfsleven, die door hun sterke banden met Parijs en met Franse bedrijven het Engels buiten de deur probeerden te houden.

President Tebboune probeert sinds zijn aantreden in 2019 ijverig Algerije verder te bevrijden van het Franse culturele en economische juk. Het is dan ook geen toeval dat in hetzelfde interview waarin Tebboune bekendmaakte dat het Engels ingevoerd zou worden op scholen, hij ook het plan onthulde dat Algerije lid wil worden van de Brics, een machtsblok van Brazilië, Rusland, India en Zuid-Afrika.

Toch is het plan om over te stappen naar het Engels niet zo gemakkelijk. In Algerije is de taalsituatie al niet bepaald overzichtelijk: hoewel het Standaard Arabisch op scholen wordt gedoceerd, spreken de meeste Algerijnen op straat het Algerijns-Arabisch dat daar ver van afwijkt. Daarnaast worden er in het land verschillende Berbertalen gesproken. Het Frans wordt door veel Berbers als een minder groot gevaar gezien voor het behoud van hun taal dan het Arabisch, dat door verschillende regeringen op agressieve wijze is doorgevoerd in het onderwijssysteem. Het Frans vormt daarmee ook een gemeenschappelijke taal tussen de verschillende bevolkingsgroepen.

Maar er zijn ook praktische problemen met het plan: er zijn heel veel scholieren in Algerije, maar heel weinig leraren Engels, en het is onduidelijk hoe Algiers dit tekort gaat oplossen.

Algerije voerde eerder eens een talenstrijd Algerije benadrukte na zijn onafhankelijkheid in 1962 zijn Arabische identiteit. In de jaren zeventig vond de president, Houari Boumédiène, dat het niet snel genoeg ging: het Arabisch, maar ook de islam moesten agressiever worden gepromoot in het onderwijs. Dit ging met de nodige problemen gepaard: er waren niet voldoende leraren Arabisch. Dus besloot Algiers om leraren uit het Midden-Oosten naar Algerije te halen. Onder hen bevonden zich veel Egyptenaren die banden hadden met de verboden Moslimbroederschap. Zij doceerden de kinderen en studenten niet alleen Arabisch, maar promootten ook het islamitisch fundamentalistisme. De islamitische instellingen kregen daarmee steeds meer grip op het onderwijs, en uiteindelijk ook op de politiek. President Mohamed Boudiaf verklaarde in 1992 mede daarom de arabisering van het scholensysteem tot ‘ramp’. Boudiaf werd in datzelfde jaar vermoord door zijn bodyguard, die een aanhanger bleek te zijn van het islamitisch fundamentalisme.

