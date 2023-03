Afschaffing mondkapjesplicht Japan geeft boost aan glimlachcursussen

Comfortabel of niet, het dragen van een coronamasker heeft één groot voordeel, naast het tegengaan van virusverspreiding natuurlijk. Wie een masker draagt, kan zorgeloos rond paraderen met een slecht humeur: een boze blik valt immers een stuk minder op achter een lap stof. Dat voordeel verdwijnt, nu steeds meer landen hun mondkapjesplicht laten varen.

Ook in Japan stopte de overheid maandag met het verplichten van mondkapjes op openbare plekken. Zo hoeven reizigers in de metro, trein en het vliegtuig geen masker meer te dragen.

Dat is niet voor alle Japanners goed nieuws. Zij voelen druk een perfecte glimlach te laten zien, blijkt uit aanmeldcijfers van glimlachcursussen. Die stegen de afgelopen maanden grandioos, melden aanbieders aan de Japan Times.

Op een rietje bijten

Zo ontving Keiko Kawano, een voormalig radio-dj, tussen november en januari drie keer zo veel verzoeken als in dezelfde periode vorig jaar. “Mensen hebben zo lang maskers gedragen dat ze zijn vergeten hoe hun vrienden eruitzien", zegt Kawano. Miho Kitano, een andere lachtrainer, die het werk al twintig jaar doet, zag een vergelijkbare groei.

Hoe het werkt? Tijdens de training bijten de cursisten licht op een rietje, waardoor de kaakspieren omhoog gaan. In een spiegel tonen de lachers-in-opleiding hun boventanden vervolgens voorzichtig – maar niet overdreven – aan de buitenwereld.

Wie geen zin heeft om zich te wenden aan een intensieve cursus heeft in Japan nog een andere optie: gewoon een masker blijven dragen. Want ondanks het vervallen van de maskerplicht stapten veel Japanners maandag gewoon gemaskerd de trein in, zoals ze inmiddels al drie jaar doen.

