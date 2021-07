Afrikaanse landen sturen interventiemacht naar Mozambique

Botswana heeft deze week bijna driehonderd militairen naar Mozambique gestuurd om te helpen bij het neerslaan van de jihadistische opstand in de noordelijke Cabo Delgado-provincie. Het is het eerste land van de SADC, de organisatie van zestien staten in zuidelijk Afrika, die troepen stuurt. Deze stap is onderdeel van het activeren van de drieduizend manschappen tellende interventiemacht van de SADC die aangevallen lidstaten militair helpt.

De bedoeling is dat Zuid-Afrika zijn 43 SA Brigade naar Mozambique stuurt, maar door de heftige rellen na de arrestatie van ex-president Jacob Zuma is daar enige vertraging bij ontstaan. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zag zich de afgelopen twee weken gedwongen militairen te sturen naar de provincies KwaZulu-Natal en Gauteng om de onrust daar te bezweren. De verwachting is dat Zuid-Afrika binnenkort ook militairen stuurt naar Mozambique.

Buiten de SADC om heeft Rwanda als eerste Afrikaanse land al duizend militairen naar dat Oost-Afrikaanse land gedirigeerd. Afgelopen weekend veroverden de Rwandezen na hevige gevechten kampen van de jihadistische opstandelingen aan de grens met Tanzania.

Mozambique Cabo Delgado Beeld Louman & Friso

President van Mozambique verwelkomt de buitenlandse troepen

Angola beslist deze week of het twintig militaire adviseurs stuurt naar Mozambique. Filipe Nyusi, de president van Mozambique, verwelkomde de buitenlandse troepen in een toespraak, waarin hij ook het nieuws bekendmaakte van de eerste overwinning van het Rwandese leger in het noorden.

De jihadistische opstand van de strijders van Ahlu Sunnah Wa-Jamo (ASWJ), die in de volksmond de Shabab heten en gelieerd zouden zijn aan IS, heeft sinds 2017 aan zeker drieduizend inwoners van de provincie het leven gekost. Ruim 800.000 mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. De rebellen gaan uitermate gewelddadig te werk en hebben als specialisme het onthoofden van burgers, buitenlanders, politiemensen en militairen.

In maart vorig jaar veroverden de ASWJ-strijders de havenstad Mocímboa da Praia, die nog steeds in hun handen is. En april dit jaar werd de noordelijke kustplaats Palma aangevallen. Palma is de uitvalbasis van de Franse oliemaatschappij Total voor gaswinning op zee. Het bedrijf stak 20 miljard dollar in dat project. Voor de bijna lege Mozambikaanse schatkist moest dit enorme revenuen opleveren.

De jihadisten hielden Palma tien dagen in gijzeling en veel bewoners en oliewerkers kwamen om het leven. De rest zocht een goed heenkomen. Total besloot alle werkzaamheden voor onbepaalde tijd op te schorten.

Toenemende destabilisatie van de regio

De aanvallen op Mocímboa da Praia en Palma maken duidelijk dat het Mozambikaanse leger volstrekt niet is opgewassen tegen de terreurorganisatie. Daarnaast werden eind vorig jaar door de Shabab ook dorpen net over de grens in Tanzania aangevallen. De groeiende destabilisatie van de regio was voor de SADC tijdens een buitengewone vergadering van staatshoofden eind juni het sein om militaire bijstand te gaan geven aan Mozambique.

Maar critici vrezen wel dat verdere militarisering van het conflict in Cabo Delgado niet de oplossing is. In andere regio’s in Afrika met soortgelijke problemen worden jihadistische groepen nauwelijks verslagen.

Met een interventiemacht wordt de voedingsbodem van de jihad niet weggenomen. Door de enorme economische achterstelling en armoede in Cabo Delgado kiezen jongeren snel voor aansluiting bij de Shabab.

Lees ook:

Vanuit Mozambique vallen jihadisten Tanzania aan.

De jihadistische opstand in Noord-Mozambique is de grens overgestoken naar Tanzania. De terroristen hebben daar het dorp Kitaya aangevallen, staken huizen in brand, plunderden en vermoordden twintig mensen, een deel door onthoofding.