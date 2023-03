Afrikaanse landen halen burgers op uit Tunesië na anti-migrantentoespraak president

Ivoorkust en Guinee gaan hun burgers ophalen uit Tunesië na anti-migrantenuitspraken van de Tunesische president Kais Saied vorige week. Saied zei maatregelen te willen nemen om te voorkomen dat Tunesië ‘puur Afrikaans’ wordt. Sindsdien arresteert de overheid veel Afrikaanse migranten en controleert zij willekeurig mensen met een donkere huidskleur op verblijfspapieren. Veel Afrikaanse migranten willen daarom weg.

Honderden migranten uit Guinee en Ivoorkust hebben inmiddels hulpverzoeken ingediend bij hun ambassades in Tunis om terug te keren naar hun land. Het Tunesische Forum voor Economische en Sociale Rechten (FTDES), dat werkt met migranten, zegt dat er meer dan 300 Afrikaanse migranten zijn gearresteerd in de afgelopen dagen. De organisatie zegt dagelijks meldingen te krijgen van mensenrechtenschendingen door de autoriteiten, zoals “willekeurige detentie bij grensovergangen onder bedreiging van een vuurwapen, confiscatie van telefoons en het ontzeggen van toegang tot medische zorg.” Ook zijn veel migranten uit hun woningen gezet, zonder voorafgaande aankondiging.

Racistische incidenten

FTDES verwijt de Tunesische regering ook “de toename van haatdragende en racistische uitingen” op sociale media, die “zelfs wordt uitgedragen door sommige politieke partijen”, daarbij refererend aan Saied en zijn politieke bondgenoten. Verschillende Tunesische organisaties zeggen dat sinds de uitlatingen van Saied er ook vanuit de bevolking meer racistische incidenten plaatsvinden tegen Afrikaanse migranten.

Guinee verwelkomde woensdag 50 landgenoten in de eerste repatriëringsvlucht. Een van de vluchtelingen, Mariétou Diallo, vertelde aan AFP dat zij op het punt stond om te bevallen. “In het ziekenhuis in Tunis voelden we haat en ons uitgesloten.” Meteen na de geboorte van haar kind kreeg ze te horen dat ze niet langer in het ziekenhuis mocht verblijven. Diallo zei dat ze twee keer werd belaagd met haar pasgeboren kind in haar handen en vertrok. “Het was eng en gevaarlijk.”

Een andere Guinese migrant die woensdag terugkeerde was Alghassimou Sangaré. Hij vertelde aan AFP dat hij in de stad Sfax verbleef in afwachting van zijn reis naar Italië – veel migranten maken vanuit Tunesië de oversteek naar Europa over zee – toen hij de sfeer voelde omslaan. Hij besloot om terug te keren naar Guinee via Tunis. “Onderweg werd ik bijna gelyncht bij een wegblokkade die door bandeloze jongeren was opgezet”, vertelt hij. Hij zei dat hij zijn leven te danken heeft aan twee Tunesische vrouwen die ook in de auto meereisden, doordat zij naar de jongeren schreeuwden.

Prioriteit

De Ivoriaanse regeringswoordvoerder Amadou Coulibaly zei tegen persbureau AFP dat de situatie voor zijn landgenoten dreigend is. “De meest spoedeisende prioriteit is om levens te redden en om verwondingen te voorkomen.”

Officieel verblijven er zo’n 21 duizend Afrikaanse migranten in Tunesië, maar Tunesische organisaties vermoeden dat het werkelijke aantal waarschijnlijk rond de 40 duizend ligt. Veel van hen kunnen niet zomaar vertrekken. Zij moeten eerst een boete betalen aan de Tunesische staat van rond de 1000 euro, omdat zij langer hebben verbleven in het land dan was toegestaan.

President Saied ontkent dat hij racistisch is en zegt alleen erop te willen toezien dat de Tunesische wetgeving wordt nageleefd.

Lees ook:

Tunesische president: Afrikaanse migranten bedreigen onze Arabische en islamitische identiteit

De demografische structuur van Tunesië staat onder druk, zo waarschuwt de president van het land. Die retoriek tegen zwarte migranten komt bekend voor.