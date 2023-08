Afrika’s achtste staatsgreep in een paar jaar kan de machtigste familie van Gabon de kop kosten

Weer een staatsgreep in Afrika. Woensdagochtend in alle vroegte werd Gabon wakker met een beeld dat je bijna vertrouwd zou kunnen noemen: een groepje geüniformeerde militairen achter een spreekgestoelte, dat verklaarde in naam van het volk de macht te hebben overgenomen. Ze vertelden op nieuwszender Gabon24 dat de verkiezingen, die afgelopen zaterdag plaatsvonden, ongeldig zijn verklaard, alle overheidsinstellingen tot nader order zijn ontbonden en de grenzen zijn gesloten. “In de naam van het volk van Gabon hebben wij besloten de vrede te verdedigen en een eind te maken aan de huidige regering”, aldus de officieren.

In de eerste uren na de aangekondigde machtsgreep was nog veel onduidelijk, onder andere over het lot van president Ali Bongo. Volgens verslaggevers van Reuters en AFP waren er schoten te horen in hoofdstad Libreville. Later op de ochtend verklaarde het leger president Ali Bongo en dienst zoon onder huisarrest te hebben geplaatst, en komen er berichten over juichende menigtes in de straten van hoofdstad Libreville.

Buitenlandse journalisten geweerd

Afgelopen zaterdag ging Gabon (2,4 miljoen inwoners) naar de stembus, dinsdagavond werd president Ali Bongo zoals verwacht uitgeroepen tot winnaar van de verkiezingen. Bongo zou bijna twee derde van de stemmen binnen hebben gehaald, oppositiekandidaat Albert Ondo Ossa zo’n 30 procent.

Het resultaat werd direct aangevochten door de oppositie. De verkiezingen zouden zijn omgeven van fraude, Ossa verklaarde al dat in tal van stembussen zijn naam niet eens op de stembiljetten prijkte. Ook werden van tevoren buitenlandse journalisten geweerd (‘Vanwege een gebrek aan objectiviteit’, aldus de regering), werd het internet platgelegd en een avondklok ingesteld.

De 64-jarige Ali Bongo, die tien jaar lang diende als minister van defensie, nam in 2009 de macht over van zijn vader Omar Bongo. Tot zijn overlijden was Omar Bongo bijna 42 jaar aan de macht geweest. Dat verkiezingen in Gabon gepaard gaan met ongeregeldheden is niet nieuw. Sinds Omar Bongo in 1990 de eerste stapjes zette naar een meerpartijenstelsel, werden zo’n beetje alle verkiezingen omgeven door geweld. In 2016 vielen er nog vier doden. Ook vond in 2019 al een mislukte couppoging plaats tegen Ali Bongo, die een jaar ervoor een beroerte zou hebben gehad.

Mocht deze staatsgreep slagen, dan komt daarmee na 55 jaar een einde aan het familiebedrijf Bongo: want zo is de grip op de macht door de Bongo’s op het olierijke Gabon nog het best te omschrijven.

Enorme kloof tussen arm en rijk

Het olierijke Gabon is op papier een van de meest welvarende landen van Afrika - tenminste, gemeten naar het inkomen per hoofd. Alleen gaapt er in het olierijke land een enorme kloof tussen arm en rijk: terwijl de boulevard van Libreville volstaat met luxe hotels, leeft zeker een derde van de bevolking er in armoede. Dat is vooral te wijten aan een systeem van corruptie, cliëntelisme en vriendjespolitiek, dat gestaag is gegroeid in een halve eeuw onder de Bongo’s. Zonder de juiste connecties is het onmogelijk zaken te doen in het land. Connecties die altijd handig gecultiveerd zijn door onder andere Franse oliebedrijven, die dankzij hun banden met de Bongo’s lucratieve oliecontracten hebben veiliggesteld.

President Ali Bongo, hier bij de stembusgang in 2016. Beeld AFP

In 2007 stelden de Franse autoriteiten al eens een grootschalig onderzoek in naar deze banden. Het onderzoek werd uiteindelijk geseponeerd. Wel kwam toen naar buiten dat de familie Bongo alleen in Frankrijk al 66 bankrekeningen, 39 huizen en 183 auto’s bezat. In 2022 werden er in Frankrijk nog vier Bongo-telgen aangeklaagd voor corruptie en verduistering.

Bevolking profiteerde niet van al het oliegeld

De staatsgreep in Gabon - mocht hij slagen - is de achtste in Afrika in een paar jaar tijd, na Soedan, Guinee, Tsjaad, Burkina Faso, Mali (tweemaal) en het meest recent Niger. Net als die laatste drie is Gabon een land met nauwe banden met oud-kolonisator Frankrijk, maar verder verschilt de situatie behoorlijk. Gabon is bijvoorbeeld geen lid van Ecowas, het West-Afrikaanse samenwerkingsverband dat geen staatsgrepen meer duldt en daarom zo’n halszaak van Niger maakt. Gabon wordt niet bedreigd door jihadistische groeperingen en zat economisch lang niet zo ver in de put als de eerder genoemde landen. Het probleem van Gabon was alleen dat een groot deel van de bevolking nooit mee heeft kunnen profiteren van al het oliegeld. De coupplegers lijken zich hier dan ook direct te richten op de presidentiële familie - om een einde te maken van de firma Bongo.

Of deze staatsgreep standhoudt, moet nog blijken. Maar dat Ali Bongo naar verluidt de steun van zijn leger kwijt zou zijn, is een veeg teken.

Lees ook:

Deze coup is er één te veel: waarom Niger plotseling zo belangrijk is

Een staatsgreep in een arm Afrikaans land trekt doorgaans niet zoveel aandacht als die in Niger de afgelopen weken deed. Waarom nu wel?