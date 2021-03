Afrika doet het redelijk goed, maar Kenia moet weer in een harde lockdown

De Keniaanse hoofdstad Nairobi en vier andere gewesten zijn onder een strikte lockdown geplaatst vanwege een nieuwe covid-besmettingsgolf. Vooral in Nairobi is de curve steil omhooggegaan, waarbij inmiddels liefst 57 procent van de geteste mensen positief blijkt te zijn. Ziekenhuizen zijn overbelast en slechts een paar bedden op de ic-afdelingen zijn nog vrij.

De berichten over de snelle stijging in de afgelopen dagen zorgden vrijdagmorgen voor lange rijen bij ziekenhuizen en klinieken waar gevaccineerd wordt. Medisch personeel, politie, onderwijskrachten en mensen boven de 58 jaar konden er terecht. Jongeren die zich ook meldden, werden resoluut geweigerd, soms tot zichtbaar ongenoegen. De mensen die wél een prik kregen, haalden bij het verlaten van de kliniek opgelucht adem.

Kenia, met zo’n 50 miljoen inwoners, heeft ruim 1 miljoen AstraZeneca-vaccins ontvangen als onderdeel van het Covax-programma. Dat is een wereldwijd samenwerkingsverband van regeringen en fabrikanten om ervoor te zorgen dat vaccins ook beschikbaar zijn in landen met lagere inkomens.

Snel ingrijpen

De meeste landen in Afrika ten zuiden van de Sahara – Zuid-Afrika uitgezonderd – toonden het afgelopen jaar een beduidend lager aantal besmettingen en dodental dan elders in de wereld. Dat werd deels toegeschreven aan onderrapportage, maar ook aan het snelle optreden van de meeste regeringen nadat duidelijk werd hoe rap de pandemie vorig jaar in Europa om zich heen greep. Bovendien heeft het continent een jonge bevolking, die minder vatbaar is voor het virus.

Er werd tot dusver geen grote toename van besmettingen en sterfgevallen geconstateerd, maar dat is in Kenia recentelijk veranderd. In januari stierven gemiddeld drie mensen per dag aan Covid-19 terwijl dat nu er nu zeven zijn, onder wie ook toenemend meer jonge mensen. Dat komt ook door een vollediger registratie maar anders dan voorheen liggen de ic’s nu vol.

Golf voorspelbaar

De Keniaanse volksgezondheidsexpert, professor Khama Rogo, meent dat de golf voorspelbaar was. “Met kerst kwamen families bij elkaar en in januari gingen de scholen weer open. Die combinatie en de grote laksheid over maatregelen tegen verspreiding van het virus, hebben dat veroorzaakt.”

Daarbij komt nog dat er eindeloos veel massaal bezochte politieke bijeenkomsten plaatsvonden in aanloop naar een referendum over de grondwet, mogelijk later dit jaar. Veel politici droegen geen masker en de aanhang volgde in hun voetsporen.

Op het platteland wordt covid vaak afgedaan als ‘Nairobi-ziekte’ en blijven mensen vasthouden aan hun tradities, zoals handen schudden. Maar ook al is Nairobi nu het hardst getroffen, de strikte lockdown is ook van toepassing in de gewesten Nakuru, Machakos, Kajiado en Kiambu.

Lees ook:

De boeren in Kenia doen goede zaken dankzij de coronacrisis

De coronacrisis biedt boeren in Kenia ook kansen. Consumenten mijden de winkels en komen nu vaker direct bij de boer kopen.