Afluisterschandaal brengt Griekse premier dieper in de problemen

Dat de leider van de Griekse oppositiepartij Pasok en twee journalisten werden afgeluisterd, was al bekend. Maar volgens oppositiekrant Documento hadden ook onder anderen de ministers van financiën en buitenlandse zaken sporen van het spioneerprogramma Predator op hun telefoon.

Documento publiceerde zondag een lijst van 33 prominenten die zouden zijn afgeluisterd. Onder hen vijf ministers en hun echtgenotes, twee ex-ministers en een ex-premier. Maar ook de hoofdredacteur van de invloedrijke regeringsgezinde krant Kathimerini staat erop, en Vangelis Marinakis. Die steenrijke scheepsmagnaat is onder meer eigenaar van de voetbalclubs Olympiakos en Nottingham Forest, en van twee grote regeringsgezinde Griekse kranten. De beschuldigende vinger wees ogenblikkelijk op premier Kyriakos Mitsotakis, omdat hij vrijwel direct na zijn aantreden in 2019 de geheime dienst onder zijn toezicht plaatste.

Deze zomer moest de directeur daarvan al opstappen in verband met het schandaal, evenals de hoogste adviseur van Mitsotakis. De premier zelf ontkent elke betrokkenheid. Dat deed hij ook maandagavond in een interview op tv-zender Antenna. Hij noemde de lijst een leugen. Oppositieleider Alexis Tsipras zou erachter zitten, en hoofdredacteur van Documento, Kostas Vaxevanis, zou worden gefinancierd met Russisch geld, beweerde Mitsotakis. “Voor de lijst is geen enkel bewijs.”

Betrouwbare, maar anonieme bronnen

Daarmee raakt de premier een gevoelig punt. Vaxevanis is een gerenommeerd onderzoeksjournalist, maar heeft nauwe banden met Syriza, de partij van Tsipras. De journalist beroept zich op betrouwbare, maar anonieme bronnen. Maandag zei hij na een bezoek aan de openbaar aanklager, die zondag direct een onderzoek gelastte, dat hij zijn beschuldigen zal onderbouwen.

Voorlopig komt Mitsotakis weg met de beschuldigingen, omdat zijn partij Nieuwe Democratie achter hem blijft staan. Zijn eigen ministers die zouden zijn afgeluisterd, weigeren commentaar.

Cruciaal is nu wat de omvangrijke regeringsgezinde pers gaat doen. Tot nu toe hield die de affaire zo veel mogelijk klein, maar de vraag is of dat zo blijft nu prominente mediafiguren ook op de lijst staan. De krant Ta Nea, eigendom van tycoon Marinakis, had het schandaal een maand geleden al begraven. Maar maandag schreef ze boven een hoofdredactioneel commentaar op de voorpagina: ‘De onderste steen moet nu boven’.

Belangrijke documenten als staatsgeheim bestempeld

Een parlementair onderzoek is inmiddels onder druk van Nieuwe Democratie flink uitgekleed. Een delegatie van het Europees Parlement die afluisterpraktijken in de Europese Unie tegen het licht houdt, vorige week op bezoek in Athene, beklaagde zich na afloop over gebrek aan medewerking. Belangrijke documenten waren tot staatsgeheim bestempeld en bleven achter slot en grendel.

Premier Mitsotakis kregen de Europarlementariërs niet te spreken. “We gaan weg met meer vragen dan antwoorden”, zei commissielid Sophie in ’t Veld (D66) bij vertrek.

