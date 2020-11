Afghaanse vluchteling voor de rechter omdat zijn zoontje verdronk tijdens de oversteek

Eerst zag hij zijn eigen kind na een helse vlucht voor zijn ogen verdwijnen in de Egeïsche Zee. En nu moet de man voor de rechter komen, omdat de Griekse justitie hem ervan verdenkt met de oversteek het leven van zijn zoon in gevaar te hebben gebracht.

Dit overkomt een 25-jarige Afghaan, die vorige week met nog ongeveer 25 anderen in een rubberbootje vanaf de Turkse kust het Griekse eiland Samos probeerde te bereiken. Over wanneer en waar het precies misging, lopen de lezingen uiteen.

Volgens de advocaat van de Afghaan kapseisde het bootje, en duurde het vervolgens zes uur voor de Griekse kustwacht hulp bood na het uitzenden van een noodsignaal. De kustwacht beweert dat het onder meer vanwege het donker tijd kostte om de drenkelingen te lokaliseren. Een aantal van hen kon zwemmend de kust bereiken en werd tussen de rotsen op Samos gevonden, onder wie de Afghaan en het lichaam van zijn 6-jarige zoon, zegt de kustwacht. Volgens zijn advocaat ging de man echter zelf op zoek naar hulp, toen hij aan land was gekomen.

Dramatische taferelen

Waaraan de jongen is overleden, is niet bekend gemaakt. Ook is onduidelijk of er nog andere opvarenden zijn omgekomen. Zoals vaker gebeurt, arresteerde de politie degene die aan het roer van het bootje zat, in dit geval een 23-jarige vluchteling, op verdenking van mensensmokkel. Maar dat ook een van de ouders direct na aankomst wordt aangeklaagd, op verdenking van het in gevaar brengen van het leven van hun kind, is voor zover bekend nieuw. In Griekenland staat daarop maximaal tien jaar gevangenisstraf. Volgens ooggetuigen leidde het voorval tot dramatische taferelen. De Afghaan mocht pas na twee dagen, geboeid, het lichaam van zijn zoon zien.

Mensenrechten- en hulporganisaties reageren geschokt. ‘Deze aanklachten zijn een directe aanval op het recht om asiel te zoeken. Het is schandalig dat een rouwende vader gestraft wordt omdat hij veiligheid zoekt voor zichzelf en zijn kind’, schrijft oprichter Josie Naughton op de website van Help Refugees/Choose Love. ‘Het criminaliseren van mensen die veiligheid en bescherming zoeken, toont aan dat de Europese Unie er niet in slaagt een oplossing voor onveilige migratieroutes te vinden, wat duizenden mensen ertoe dwingt hun leven op het spel te zetten om bescherming te zoeken.’

De advocaat van de Afghaan roept de Griekse justitie op te onderzoeken waarom het zolang duurde voordat de kustwacht te hulp schoot, in plaats van de mogelijke schuld van zijn cliënt onder de loep te nemen.

