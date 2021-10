‘Afghaanse tolken opgeroepen om voor de Talibanrechtbank te verschijnen’

Meerdere Afghaanse tolken die voor Nederland hebben gewerkt, hebben brieven gekregen waarin de Taliban hen oproepen om voor de rechter te verschijnen. Dat meldt de NOS, die foto’s van deze brieven in handen heeft.

De tolken zitten ondergedoken, maar de Taliban zeggen dat ook hun familie kan worden vervolgd als een tolk zelf niet komt opdagen. In een brief die de NOS heeft ingezien schrijven de Taliban dat een tolk door te werken voor buitenlandse troepen, verantwoordelijk is voor de dood van Taliban-strijders. “We gaan wraak nemen. Als we jou zelf niet te pakken krijgen, dan zullen we met jouw naasten en familieleden afrekenen.”

Eerder deze maand bleek al dat ook Afghaanse geëvacueerden in Nederlandse opvangcentra zich zorgen maken dat hun achtergebleven families gevaar lopen, omdat de Taliban jagen op hun familieleden.

“Ik ben op 21 augustus aangekomen in Nederland met mijn vrouw en vier kinderen”, vertelde een voormalige tolk van Eupol, de EU-politiemissie in Afghanistan, vanuit een noodopvanglocatie in Huis ter Heide. “Mijn vader, moeder, broers en zussen zijn achtergebleven in Jalalabad. Ze zijn bang omdat ze hebben gehoord dat Talibanstrijders invallen doen bij familieleden van mensen die net als ik voor buitenlandse organisaties hebben gewerkt. Ze durven niet meer de straat op of naar hun werk te gaan. We sturen alleen heel soms kleine WhatsApp-berichtjes, omdat ze bang zijn dat ze kunnen worden opgespoord of dat het tegen ze gebruikt wordt.”

Evacuatie vanuit Afghanistan lijkt voorlopig hoe dan ook niet meer aan de orde, noch voor de achtergebleven tolken en ander Afghaans personeel die in aanmerking kwamen, noch voor familieleden die gevaar lopen.

