Afghaanse boeren stoppen met opiumproductie na verbod Taliban

Vanaf het moment dat de Taliban twee jaar geleden volledig de macht grepen, stortte de economie van Afghanistan in. De twee grootste inkomensstromen zijn weggevallen: buitenlandse hulp en de export van opiaten. Het laatste is het gevolg van het totaalverbod op de papaverteelt dat Talibanleider Haibatullah Akhundzada vorig jaar afkondigde. Zijn boodschap was duidelijk: de islam staat de productie van opium niet toe en de papaverteelt moet dus stoppen.

Veel deskundigen waren daar toen sceptisch over. De krimpende economie werd steeds afhankelijker van de export van papaver, grondstof voor opium en heroïne. Zouden de Taliban toch die keuze maken? Ja, blijkt uit geanalyseerde satellietbeelden, al is onzeker voor hoe lang.

Het aantal papavervelden is binnen een jaar met ruim 99 procent afgenomen, vrijwel volledig verdwenen dus. Dat terwijl Afghanistan ooit wereldwijd recordhouder was met de productie van opium.

Verandering in het landschap

Het analysebedrijf Alcis hield een jaar lang de landbouwvelden bij met satellieten om te zien wat er werkelijk van dat verbod terechtkwam. Al gauw zag Alcis een verandering in het landschap. In de zuidelijke provincie Helmand, waar van oudsher de meeste papaver werd verbouwd, was de verandering het grootst. Onderzoek door de Brit David Mansfield, die al dertig jaar de Afghaanse drugsteelt volgt, toonde aan dat de papaverteelt hier drastisch afnam: van 120.000 hectare naar minder dan 1000 hectare. De afname is groter dan tijdens het teeltverbod uit 2000 van het vorige Talibanbewind, voorafgaand aan de Amerikaanse inval na de aanslagen van 11 september 2001.

Een boer in Kandahar in 2017 kerft de koppen van papaverplanten in, om er ruwe opium uit te halen. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

In een paar provincies verzetten boeren zich en planten zij het gewas alsnog. In onder meer de afgelegen delen van Nangarhar en Badakhshan is de teelt vermoedelijk toegenomen, meldt Mansfield in zijn rapport. Ook inwoners van Kandahar verzetten zich. Bovendien werd na de afkondiging van het verbod niet direct actie ondernomen. De boeren mochten van de Taliban eerst hun vers geoogste product verkopen waarbij ze belastingvrijstelling kregen.

Volgens de Britse onderzoeker bestaat in het zuiden geen strikte handhaving om de handel volledig te stoppen. “Het aanpakken van dit deel in de opiumeconomie zou directe gevolgen hebben voor de belangen van een aanzienlijk aantal mensen in het zuiden, waaronder die van de Taliban. Het zou invallen in huishoudens vereisen, en dat is waarschijnlijk een stap te ver, zelfs voor Haibatullah’s meest fervente aanhangers”, schrijft hij in zijn rapport.

Methamfetamine

Dat geldt ook voor de efedra, een struik die gebruikt kan worden om methamfetamine van te maken. De Taliban hebben de productie met harde hand verstoord, maar niet beëindigd. De struik groeit alleen hoog in de bergen, wat de controle erop ingewikkeld maakt.

Inmiddels moeten de meeste boeren overstappen op het verbouwen van tarwe. Dat levert een een heel stuk minder op, zegt de Britse onderzoeker tegen Zwitserse krant Neue Zürcher Zeitung. Een ander alternatief is er niet of nauwelijks. Groenten of fruit zijn op veel plaatsen geen optie, vanwege de droogte in het land.

Ook is er, in tegenstelling tot de jaren onder de vorige regering, weinig werk in de steden, zoals bij het leger of de politie, zegt Mansfield. “Als de Taliban het verbod voor een tweede jaar handhaven, lopen ze het risico dat boeren toch papaver gaan planten, of zich zelfs met geweld zullen verzetten.”

Onrust in Europa Het verbod heeft enige onrust in Europa veroorzaakt, waarbij zorgen bestaan dat heroïneverslaafden zouden kunnen overstappen op fentanyl, een synthetisch opiaat dat vijftig keer sterker is dan heroïne. Volgens de Amerikaanse onderzoeker William Byrd is er echter geen directe reden tot bezorgdheid. Hij schrijft: ‘Na het Taliban-verbod in 2000 duurde het ongeveer anderhalf tot twee jaar voordat de effecten zich in Europa deden gelden in de vorm van prijsstijgingen en vervalsing van de zuiverheid van heroïne op de markten, wat de risico’s voor problematische drugsgebruikers verergerde’. Byrd denkt dat in Europa soortgelijke effecten waarschijnlijk merkbaar worden als het productieverbod voor opium een tweede jaar wordt voortgezet.

