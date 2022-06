Afgetreden Puigdemont strijdt al zijn hele leven voor een onafhankelijk Catalonië

Dat het partijcongres van Junts per Catalunya in het zuid-Franse Argelès-sur-Mer werd gehouden, is niet geheel onverwachts. Zo kon partij-oprichter Carles Puigdemont toch komen. Want één voet op Spaanse bodem en Puigdemont wordt gearresteerd: justitie wil hem nog altijd in de rechtbank voor zijn rol bij het verboden referendum over onafhankelijkheid van Catalonië in 2017.

In Frankrijk kwam Puigdemont vertellen dat hij terugtreed als partijleider van de onafhankelijkheidsbeweging. Uit zijn toespraak wordt duidelijk dat hij weinig tevreden is. De dialoog met Madrid ziet hij niet in het voordeel van de separatisten bewegen. Recent werd bekend dat Spanje vorig jaar minder investeerde in de Catalaanse infrastructuur dan beloofd. En daarmee zijn de Catalanen volgens Puigdemont terug bij het punt waarmee het conflict begon: dat de Spaanse staat meer neemt, dan teruggeeft aan Catalonië.

Referendum

De onafhankelijkheidsstrijd is Puigdemont met de paplepel ingegoten. Opgegroeid in een bakkersgezin in het Catalaanse dorpje Amar, werd er bij hem thuis gedroomd van een vrij Catalonië. Het waren de jaren van dictator Franco, de Spaans-nationalist die probeerde de regionale culturen te verdrukken. Nadat de dictatuur viel, in 1975, toen Puigdemont een jaar of dertien was, heeft hij altijd een verlangen tot Catalaanse onafhankelijkheid behouden. Van een afgebroken studie in Catalaanse letterkunde tot baantjes bij pro-separatistische media werkte hij zich op tot de voorhoede van het Catalaanse separatisme.

Zijn moment was zonder twijfel in 2017, toen hij als regiopresident tegen de zin van Madrid in het referendum over Catalaanse onafhankelijkheid organiseerde. De stevige manier waarop Madrid dit probeerde te voorkomen – beelden van vechtpartijen tussen politie en burgers in stembureaus gingen de wereld over – gaven Puigdemont munitie. Zie je wel, kon hij zeggen, de Spaanse staat onderdrukt ons nog steeds.

Het referendum werd een overweldigend ‘ja’. Dat vanwege het verbod vrijwel alleen onafhankelijkheidsgezinde Catalanen stemden, maakte Puigdemont niet uit. Hij begreep het belang van beeldvorming. “Ik denk dat we het recht hebben gewonnen om gehoord te worden”, zegt hij op de referendumdag tegen de BBC.

Arrestatiebevel

Een arrestatiebevel en een vlucht naar België volgden, waar hij nu in ballingschap woont. In Catalonië begint de opinie intussen te kantelen: volgens peilingen is de meerderheid tegen onafhankelijkheid. Worden Catalanen separatisme-moe? Dat het Europees Parlement de Catalanen onderzoekt vanwege banden met Rusland in de aanloop van het referendum helpt niet mee.

In 2018 zei Puigdemont in een interview met Trouw dat het momentum ‘zeker’ niet voorbij was. Maar vier jaar later ziet hij nog weinig vooruitgang. De rustige intellectueel zal vanaf nu meer op de achtergrond aan zijn doel werken, want dat hij terugtreedt als partijleider betekent niet dat hij stopt met de strijd. Enkele dagen geleden schreef Puigdemont op zijn Instagram-pagina: “Vermoeid, gedemotiveerd, gedesillusioneerd... ik begrijp het en deel jullie gevoelens, maar ik raad iedereen aan om vooruit te blijven kijken.”

Zondagochtend deelt Puigdemont op Twitter een foto van de kustlijn bij Argelès-sur-Mer. Verderop liggen de rotsen van Catalonië, een zeilboot dobbert in het blauwe zeewater. Dichter bij zijn thuis komt Puigdemont voorlopig niet.