Advocaten Maxwell proberen twijfel te zaaien in misbruikzaak

Het zijn zulke onschuldige foto’s: we zien een middelbare, op het eerste gezicht charmante man, met een wat jongere, pittige vrouw. Ze kijken elkaar liefdevol aan of drinken wat in een mooie omgeving. Maar het gaat hier om Jeffrey Epstein, de Amerikaanse miljonair die in juli 2019 werd gearresteerd op verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen, en zijn rechterhand Ghislaine Maxwell. Zij probeerde deze week, in de rechtszaak tegen haar in New York, de foto’s uit handen van de jury te houden.

In de Amerikaanse rechtbank gaat het om het overtuigen van de jury, en dus is het in het belang van Maxwell om haar relatie met Epstein als zakelijk voor te stellen. Romantische foto’s komen daarbij niet van pas. Maar rechter Alison J. Nathan verwierp het bezwaar van de advocaten en dus mag de jury de foto’s, die door de FBI zijn gevonden bij een huiszoeking in Epsteins stadspaleis op Manhattan, gewoon bekijken.

De inmiddels 59-jarige dochter van mediamagnaat Robert Maxwell wordt verdacht van het ronselen van meisjes voor Epstein, die al eerder was veroordeeld wegens misbruik, en van het zelf deelnemen daaraan. Beeldmateriaal daarvan is er niet, net zo min als ander direct bewijs. En dus draait de rechtszaak om getuigenissen, eerst van de vermeende slachtoffers en nu van de personen die de verdediging oproept. Daarbij houden de advocaten een doel voor ogen: de geloofwaardigheid van de beschuldigingen onderuithalen.

Isabel Maxwell en Kevin Maxwell, de zus en broer van Ghislaine Maxwell, verlaten de rechtbank in New York. Beeld Reuters

Vier vrouwen getuigen tegen Maxwell

De vier vrouwen die de afgelopen twee weken getuigden, waren consistent: Epstein heeft hen in de periode 1994-2004 herhaaldelijk misbruikt, toen ze nog minderjarig waren, en Maxwell speelde daarbij een cruciale rol. Zij was degene die de meisjes introduceerde bij de miljonair, vaak om hem voor veel geld te komen masseren. Zij streek na afloop de emotionele plooien glad, ze vroeg of ze vriendinnen hadden die ook wilden komen en ze deed volgens de getuigen soms mee aan seksuele handelingen.

Het zal voor de advocaten niet eenvoudig worden om dit beeld bij te stellen en dus pakken ze het anders aan: met een aanval op het geheugen. Donderdag kwam de psycholoog Elizabeth Loftus aan het woord, die een carrière heeft opgebouwd met het zaaien van twijfel in rechtszaken. Loftus kwam met voorbeelden van mensen die zich zaken menen te herinneren die nooit zijn gebeurd, alleen omdat ze die later hoorden en alsnog in hun geheugen hebben opgeslagen.

Streng maar correct

Ook kwam er een medewerkster aan het woord die Maxwell als een strenge maar correcte bazin omschreef en die nooit iets had gemerkt van misbruik. Bij vragen van justitie moest zij erkennen dat ze nooit in Epsteins huis in Palm Beach was geweest, waar het misbruik volgens de getuigen meestal plaatsvond. Vrijdag kwamen er nog enkele getuigen van de verdediging aan het woord. Verder betoogden de advocaten dat Maxwell nu onterecht veroordeeld dreigt te worden voor daden van Epstein, die er zelf niet meer is. Hij maakte in augustus 2019 op 66-jarige leeftijd een einde aan zijn leven, in zijn cel in New York.

Begin volgende week moet het proces worden afgerond, zo is de verwachting. Dan is de vraag aan de jury: schuldig of niet schuldig?

Lees ook:

Jeffrey Epstein vond het taboe op seks met tieners een culturele afwijking

Justitie doet nog onderzoek naar de handel en wandel van de overleden Amerikaanse miljardair Jeffrey Epstein, maar nu al is duidelijk dat hij bij het ronselen van meisjes hulp kreeg. Onder anderen van zijn vriendin Ghislaine Maxwell.