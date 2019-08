Advocaten, Justitie, FBI en pr-medewerkers draaien overuren na de zelfmoord van Jeffrey Epstein

Op sociale media zijn de complotten niet van de lucht. Epstein stond niet onder extra toezicht vanwege zelfmoordrisico, terwijl hij op 23 juli een poging deed zich van het leven te beroven. Epstein zat in het huis van bewaring van New York tegen alle regels in alleen in zijn cel. Hij werd niet elke dertig minuten gecontroleerd door bewakers.

Het zouden allemaal aanwijzingen zijn dat de verdachte alle gelegenheid kreeg om zelfmoord te plegen of is vermoord. De man zou veel grote namen in zijn val kunnen meesleuren. De naam van president Trump wordt genoemd, die met Epstein op een video staat terwijl ze modellen keuren. Epstein werd door Trump eens “een goede vriend genoemd”. Maar Trump distantieerde zich van de New Yorkse investeerder, die hij al jaren niet zou hebben gezien.

Ook de voormalige president Bill Clinton laat weten al lang geen contact meer te hebben met Epstein. In de jaren 2002 en 2003 erkende Clinton met Epstein in zijn privéjet te zijn meegevlogen.

Dus barstte het op Twitter en Instagram los. De Trump-aanhangers beschuldigen Clinton ervan de hand te hebben gehad in de dood van Epstein. De Clinton-fans houden Trump verantwoordelijk.

Ondertussen doen de FBI en het Amerikaanse ministerie van justitie onderzoeken naar de zelfmoord van Epstein in zijn cel. Geoffrey Berham, de officier van justitie in New York die de zaak tegen de multimiljonair leidde, zegt nu door te gaan met een strafrechtelijk onderzoek naar samenzwering. Wie zijn de mededaders geweest van Epstein? Het gaat om vele tientallen meisjes die door hem en zijn kompanen als seksslaaf zijn misbruikt.

Vlak voor de zelfmoord van Epstein is een rechtbankdossier openbaar geworden met 2000 pagina’s. Getuigenissen van slachtoffers met afschuwelijke beschrijvingen wat zich in de huizen van Epstein afspeelde. Zijn vroegere vriendin Ghislaine Maxwell komt daar als de madam naar voren die de meisjes onder meer op middelbare scholen rekruteerde. Ook andere namen van superrijken en machtigen circuleren, zoals de Britse prins Andrew.

Inmiddels heeft de Franse regering om een justitieel onderzoek gevraagd. Epstein heeft al decennia een huis in Parijs. In de vrijgegeven Amerikaanse documenten komen namen van Franse meisjes voor. En dan lopen advocaten zich warm om schadeclaims in te dienen namens de slachtoffers. Epstein was goed voor zo’n half miljard euro. Ook wordt de mogelijkheid geopperd dat de Amerikaanse overheid de huizen van Epstein confisceert en met de verkoop de misbruikte meisjes compenseert.

Lees ook:

Miljardair Epstein is dood, maar de zaak is niet gesloten.

Zijn slachtoffers zullen hem niet horen bekennen. Jeffrey Epstein maakte zaterdag – zo lijkt het althans – in een huis van bewaring in New York een eind aan zijn leven.