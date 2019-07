Administratief sadisme om asielzoekers te ontmoedigen - in Frankrijk gebeurt het

Stel, je bent een vluchteling in Frankrijk. Om verblijfs­papieren of reisdocumenten te verlengen of aan te vragen moet je eerst online een afspraak maken. Dat blijkt onmogelijk. Na elke poging volgt de boodschap: ‘Er is geen rendez-vous beschikbaar, u kunt het later nog eens proberen’. Je besluit de trein te nemen naar de prefectuur, het gebouw van de dienst die in Frankrijk verantwoordelijk is voor tal van administratieve zaken. Eenmaal ter plekke wordt duidelijk dat er meer op dit idee zijn gekomen; op de stoep heeft zich een rij lotgenoten van afschrikwekkende omvang gevormd. Je wacht de hele middag - 5,5 uur - en staat daarna voor een gesloten loket. Je kunt weer naar huis, zonder reispapieren.

Digitale beproeving

Volgens de belangenvereniging van vluchtelingen La Cimade werken er eenvoudig te weinig mensen bij de prefectuur. Daardoor is de ruimte op de agenda schaars en zijn vrijgekomen plaatsen in een oogwenk bezet. Wie de digitale beproeving zat is, moet heel vroeg opstaan: om 6 uur ’s ochtends staan er al rijen voor de kantoren. Een andere mogelijkheid is een afspraak kopen. Op Facebook worden op diverse pagina’s - ‘voor schappelijke prijzen’ / ‘voor slechts 35 euro’ / ‘wie het eerst komt die het eerst maalt’ - afspraken aangeboden. Sommige rendez-vous kosten 180 euro.

Er zijn ‘aanbieders’ die professioneel te werk gaan en afspraken online kapen met software die hen waarschuwt voor vrijgekomen plekken. De bezette tijdsloten verkopen ze vervolgens door. Anderen zitten uren achter een scherm in een belwinkeltje te wachten om toe te slaan zodra ze iets zien.

Piraterij

De prefectuur waarschuwt tegen de piraterij en heeft inmiddels maatregelen genomen. Op meer mensen achter de loketten hoeft niemand te rekenen, vermoedt La Cimade. “De bedoeling van het Franse immigratiebeleid is mensen ontmoedigen”, zegt woordvoerder Rafael Flichman. “Wie zijn verblijfsvergunning niet kan verlengen, komt in de problemen op het werk of met een woning. Uiteindelijk kan je uitgezet worden. Dat is het doel van de regering, zoveel mogelijk mensen uitzetten.”

Administratief sadisme als strategie, het is moeilijk voor te stellen. Maar Frankrijk wekt wel vaker de indruk dat het nieuwkomers wil ontmoedigen. In Parijs, maar ook in steden als Bordeaux, Nantes en Clermont-Ferrand, bivakkeren al jaren migranten in tentjes op straat. Omdat er in de azc’s te weinig plaatsen zijn. En omdat je je voor een eerste afspraak voor de asielprocedure eerst telefonisch moet melden bij de prefectuur.

