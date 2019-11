Adam Schiff, aanjager impeachment-onderzoek, vindt Trump echt niet oké

Op zijn beurt trekt de voorlopige leider van de impeachment-procedure tegen de Amerikaanse president geregeld van leer over Trump. Zoals in zijn ‘Oké-speech’ na het uitkomen van het rapport over Rusland en de presidentsverkiezingen van 2016. “Jullie denken misschien dat het oké is”, zei hij daarin tientallen keren tegen zijn Republikeinse collega’s terwijl hij opsomde wat Trump, zijn familie en zijn medewerkers allemaal hadden gedaan. Strafbaar of niet: “Ik vind het niet oké”.

Shifty Adam Schiff will only release doctored transcripts. We haven’t even seen the documents and are restricted from (get this) having a lawyer. Republicans should put out their own transcripts! Schiff must testify as to why he MADE UP a statement from me, and read it to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 november 2019

Rand van het water

Schiff (59) studeerde rechten aan de Harvard-universiteit en was tot 1996 federaal aanklager in Los Angeles. Na een paar pogingen won hij dat jaar voor het eerst een verkiezing, voor de Senaat van Californië. Vier jaar later kwam hij in het Huis van Afgevaardigden.

Hij werd daar specialist nationale veiligheid, een rol die in het Congres normaal gesproken niet snel leidt tot conflicten met de andere partij. ‘Politiek eindigt bij de rand van het water’, is een oud gezegde in Washington: in kwesties van nationale veiligheid trekken Amerikanen één lijn.

Maar die regel was al sleets toen Donald Trump aantrad, en is sindsdien verder vervaagd. Zo werd Schiff in 2014 lid van een commissie die de dood in Benghazi moest onderzoeken van de Amerikaanse ambassadeur in Libië en drie andere Amerikanen. Volgens de Democraten gebruikte de Republikeinse meerderheid die kwestie vooral om de toenmalige minister van buitenlandse zaken Hillary Clinton te beschadigen.

Later moest Schiff als hoogste Democraat in de commissie voor de inlichtingendiensten toezien hoe de Republikeinse voorzitter, Devin Nunes, zijn uiterste best deed president Trump uit de wind te houden in de kwestie rond Rusland en de verkiezingen.

Rollen omgedraaid

Dankzij de door de Democraten gewonnen verkiezingen van 2018 zijn de rollen omgedraaid. Schiff zit die commissie nu voor. Hij zal vandaag de openingsrede houden in de hoorzittingen over Trumps veronderstelde afpersing van Oekraïne en daarna minzaam collega Nunes het woord geven.

Die openingsrede zou kunnen verrassen. Schiff is iemand van de regels, maar heeft ook een creatieve kant. Hij heeft een filmscenario in de la liggen over een aanklager. In een eerdere zitting over Trumps inmiddels beruchte telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski parodieerde hij de inhoud daarvan als de monoloog van een maffiabaas: “Maar weet je, ik zie niet veel van jou terugkomen. Ik hoor wat je wilt. Maar ik heb van jou wel een gunst nodig.”

Trump twitterde woedend dat Schiff zijn woorden had verdraaid en opgepakt moest worden voor landverraad. Dat gebeurde niet. Evenmin werd de motie van afkeuring aangenomen die zijn Republikeinse collega’s over die toespraak indienden. Maar Schiff is gewaarschuwd: het is in de Amerikaanse politiek even niet de tijd voor literaire uitstapjes, laat staan ironie.

