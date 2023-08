Acute armoede dreigt voor miljoenen Italianen na stopzetten burgerinkomen

Woedende Italianen hebben de afgelopen dagen voor gemeentehuizen en uitkeringsinstanties gedemonstreerd tegen het stopzetten van hun maandelijkse burgerinkomen. Ze hebben met de politie gevochten en tegen medewerkers van uitkeringsinstaties geschreeuwd.

In een gemeentehuis op Sicilië dreigde een wanhopige man met een jerrycan benzine zichzelf in brand te steken. Afgelopen week kregen zo’n 160.000 mensen een sms met de mededeling dat hun burgerinkomen verdwijnt – zoals de regering van Giorgia Meloni in mei had aangekondigd.

Kruising tussen WW-uitkering en bijstand

Het Italiaanse burgerinkomen (reddito di cittadinanza) is een kruising tussen een WW-uitkering en de bijstand. Alleenstaanden krijgen maximaal 780 euro per maand en een gezin van vier kan 1330 euro krijgen. De laatste cijfers laten zien dat in juni twee miljoen Italianen van deze uitkering leefden; driekwart van hen woonde in het economisch achtergebleven zuiden. De stad Napels was de absolute koploper, met ruim 145.000 gezinnen.

Bij de invoering van het burgerinkomen in 2019, door de destijds grootste regeringspartij Vijfsterrenbeweging, beweerden partijkopstukken triomfantelijk dat ‘de armoede in Italië’ was ‘afgeschaft’. Enkele miljoenen werklozen hadden er recht op; vóór die tijd kregen zij nauwelijks financiële steun. Het doel van het burgerinkomen was tweeledig: miljoenen gezinnen uit de armoede tillen én werklozen via de arbeidsbureaus binnen twee jaar aan een baan helpen. Van dat laatste is echter weinig terechtgekomen, vooral omdat de arbeidsbureaus slecht functioneren. In Italië is de chronische werkloosheid ongeveer 8 procent.

Gratis geld voor nietsdoeners

De uiterst rechtse premier Meloni en haar post-fascistische partij Broeders van Italië beloofden tijdens de verkiezingscampagne vorige herfst het burgerinkomen af te schaffen. Want in conservatieve hoek wordt die gezien als gratis geld voor mensen die het liefst thuis op de bank hangen. Rechtse media noemen de ontvangers van het burgerinkomen vaak fannulloni, ‘nietsdoeners’. Zij wijzen ook op de vele fraudegevallen: burgerinkomen-ontvangers werkten zwart, of zaten in de gevangenis.

Nu lost de regering-Meloni haar verkiezingsbelofte in: per 1 augustus is het burgerinkomen gestopt voor werklozen die jonger dan zestig zijn, geen kinderen hebben en geen zestigplussers onderhouden. Die Italianen zijn volgens de regering in staat om te werken. Deze groep krijgt maximaal een jaar maandelijks 350 euro voor bij- of omscholing. Per 31 december verdwijnt ook voor een tweede groep het burgerinkomen: werklozen met minderjarige kinderen, zestigplussers en mensen met een beperking. Deze groep krijgt een ‘inclusie-cheque’ van 500 euro plus eventueel maandelijks 280 euro huursubsidie. Premier Meloni berekende dat de kosten voor de overheid van 8 miljard naar jaarlijks 5 miljard euro dalen.

‘Ik laat jou thuis en in ruil daarvoor stem jij op mij’

Minister Matteo Salvini zei zondag op een bijeenkomst van zijn nationalistische coalitiepartij Lega: “Het is terecht dat mensen die best kunnen werken, maar dat weigeren, niet langer door de Italiaanse burgers worden onderhouden”. Volgens minister Luca Ciriani van Meloni’s partij Fratelli d’Italia diende het burgerinkomen vooral als stemmentrekker voor de Vijfsterrenbeweging – die partij scoort vooral in het zuiden. In dagblad La Repubblica noemt Ciriani het maandag ‘een electoraal pact’: “Ik laat jou thuis en in ruil daarvoor stem jij op mij”.

Maar de oppositiepartijen vinden het een heel slechte zet. Elly Schlein van de centrumlinkse Democratische Partij zegt: “Tegen mensen die moeite hebben om voldoende eten op tafel te zetten, zegt rechts in wezen: zoek het zelf maar uit”. Vijfsterrenleider Giuseppe Conte spreekt van ‘een ideologische oorlog die over de ruggen van de zwaksten wordt gevoerd’. Vakbondsleiders waarschuwen dat er een bom onder de sociale cohesie wordt gelegd, die na de zomervakantie vast en zeker ontploft.

