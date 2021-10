Achtergelaten ‘W.’ vreest dat Taliban hem zullen herkennen en oppakken

Zijn huis in de Afghaanse provincie Uruzgan is al gesloopt, al zijn bezittingen gestolen. In Kaboel verhuist W. om de paar dagen van locatie, in de hoop dat de Taliban er niet achter komt waar hij zich met zijn vrouw en dochters schuilhoudt. Hij vertelt dat op zijn adres in Uruzgan meerdere brieven binnenkwamen van de Taliban dat hij zich moet melden omdat hij samenwerkte met buitenlanders, zoals ook meerdere tolken voor het weekend aan de NOS vertelden. Ook zijn ouders hebben de provincie verlaten omdat ze brieven ontvingen van de Taliban.

W. hoopt dat de Taliban hem en zijn gezin niet kunnen vinden, al maakt hij zich grote zorgen over berichten dat steeds meer Taliban uit Uruzgan naar Kaboel komen. Die mannen kennen hem, zegt hij. Zouden hem zo van de straat kunnen plukken. De korte tripjes de straat op - even naar de winkel, even een blokje om - die hij een paar weken geleden nog wel maakte, maakt hij nu niet meer.

Naam niet op de evacuatielijsten

W. had met zijn gezin geëvacueerd moeten worden omdat hij veel heeft gedaan voor de Nederlandse militairen in Uruzgan, maar om onduidelijke redenen stond zijn naam niet op de evacuatielijsten die Nederlandse militairen bij het vliegveld hadden. Vrijdag had hij voor het laatst contact met de Nederlandse ambassade. Die vroeg hem opnieuw om de identiteitskaarten van hem en zijn gezin, en liet weten dat zijn dossier geüpdatet is.

Hij verveelt zich en is doodsbang, net als zijn kinderen. Het gezin zit hele dagen in gehuurde kamers, terwijl W. via sociale media contact houdt met de buitenwereld. Die buitenwereld brengt steeds meer verschrikkelijke berichten. W. stuurt via WhatsApp foto's van een Facebookbericht waarin gewaarschuwd wordt voor moordpartijen door de Taliban. De tekst gaat vergezeld van een Afghaan die voor de Britten werkte, dood in een houten kist. ‘Hij is gemarteld, de Taliban hebben hem van een gebouw gegooid’, is de begeleidende Engelse tekst.

Ook familie wordt bezocht

Dat de Taliban niet alleen achter Afghanen zelf aangaat die voor de buitenlanders werkten, blijkt uit het verhaal van A. Hij is naar Nederland geëvacueerd, maar moest zijn zwangere vrouw en zijn kinderen achterlaten in Afghanistan. Ze kwamen niet door de mensenmenigte bij het vliegveld heen. Hij vertelt dat de Taliban twee weken geleden op de deur bonkten van zijn huis in Kaboel, en naar hem vroegen. Toen hij niet thuis bleek, vertrokken de mannen weer. Voor nu, in ieder geval. “Mijn hart is altijd aan het huilen”, zegt A. “Voor mijn kinderen, ik zie hun gezichten de hele dag.” Wanhopig wacht hij nu op de evacuatie van zijn gezin. “Laat het me alsjeblieft weten als jij iets hoort?”

Evacuatie

In de laatste stand van zaken heeft het kabinet beloofd zijn best te doen om de mensen die al op de lijst stonden om geëvacueerd te worden, alsnog naar Nederland te halen. Dat waren twee weken geleden 459 Nederlanders en mensen met een Nederlandse verblijfsvergunning, 22 tolken die voor Nederland hebben gewerkt en zeventig mensen die onder de motie-Belhaj vallen. In die motie riep de Tweede Kamer het kabinet na de val van Kaboel (in augustus) op om verschillende groepen Afghanen te evacueren die vanwege werk voor en met Nederlanders gevaar lopen.

De Tweede Kamer zou aanstaande woensdag praten over de groep niet op tijd geëvacueerd kon worden, maar dat debat is uitgesteld.

De volledige namen van W. en A. zijn bekend bij de hoofdredactie.

