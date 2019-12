Absolute meerderheid voor Conservatieven

De Britse premier Boris Johnson heeft bij de verkiezingen een absolute meerderheid behaald met zijn partij.

Met nog slechts twee zetels onbeslist, hebben de Conservatieven een meerderheid van 76 zetels. Dat is de grootste meerderheid voor de partij sinds 1970.

Johnson toonde zich in zijn overwinningsspeech in zijn kiesdistrict Uxbridge uiterst tevreden met het resultaat.

“Het is gelukt, we hebben het gedaan. Geen mitsen, geen maren, Groot-Brittannië vertrekt op 31 januari uit de Europese Unie. De dreiging van een tweede brexit-referendum is na deze uitslag verdwenen. De historische verkiezing geeft ons de kans de democratische wens van de Britse bevolking te respecteren. Om dit land te verbeteren en het potentieel van de volledige bevolking te ontketenen”, zei Johnson tegen zijn aanhangers na het bekend worden van de overwinning van de Conservatieven. “We hebben gewonnen van Workington tot Woking, inclusief zetels die de Conservatieven al honderd jaar of langer niet wonnen (...). We moeten ons realiseren wat voor aardverschuiving we hebben veroorzaakt.”

De premier wilde vervroegde verkiezingen om de parlementaire meerderheid terug te krijgen die zijn partij verloor in 2017. Die wil hij gebruiken om zijn brexitdeal met de EU snel goedgekeurd te krijgen door het parlement, naar verwachting brengt Johnson voor kerst zijn brexitdeal in stemming. Als zijn deal wordt aangenomen dan zou de brexit eind januari plaats kunnen vinden. Volgens Johnson heeft hij met deze uitslag een “krachtig mandaat” gekregen om de brexit te realiseren.

Voorlopige uitslag Britse verkiezingen Conservatieven: van 298 naar 364 zetels. Labour: verliezen, van 243 naar 203 zetels. SNP: winnen, van 35 naar 48 zetels. Lib Dems: verliezen, van 20 naar 11 zetels.

Charles Michel, de kersverse voorzitter van de Europese Raad, feliciteerde Johnson op Twitter met zijn overwinning. “We verwachten zo snel mogelijk een akkoord over de terugtreding uit de EU", schrijft hij over de naderende brexit. “De EU is klaar voor de volgende fase.”

Jeremy Corbyn wil aanblijven als Labour-leider, maar vertrekt bij volgende verkiezingen

Oppositieleider Jeremy Corbyn wil de komende tijd aan het roer blijven staan bij Labour, als de partij een periode ingaat van reflectie. Maar hij zal de partij niet leiden bij de eerstvolgende verkiezingen. Dat zei Corbyn nadat bekend werd gemaakt dat hij zijn zetel voor het district Islington North mag behouden.

Het slechte resultaat van Labour komt volgens de Labour-leider deels door het gepolariseerde debat over de brexit. Corbyn geeft aan dat de partij zich zal moeten bezinnen op hoe het verder moet met Labour. Tijdens dat “proces van reflectie” wil hij aanblijven als leider. De vraag is of dat gaat lukken. Meerdere leden van zijn partij zeiden tijdens de bekendmaking van de uitslagen dat het tijd wordt voor Corbyn om het veld te ruimen.

De 70-jarige Corbyn probeerde tijdens de campagne zowel voor- als tegenstanders van de Britse uittreding uit de EU voor zich te winnen. Hij wilde een nieuwe brexitdeal sluiten met de EU en daarover een nieuw referendum uitschrijven. Ook beloofde hij weer flink te gaan investeren.

De oppositieleider heeft zich nooit kunnen profileren als de sterke man die de Britten uit de brexitimpasse zou trekken. Zo lag Corbyn de afgelopen tijd onder vuur omdat hij volgens sommigen te weinig zou doen tegen antisemitisme binnen zijn partij.

Leider Liberal Democrats verliest haar zetel

Jo Swinson, de leider van de anti-brexitpartij Liberal Democrats, heeft haar zetel verloren. Haar plek gaat naar een kandidaat van de Scottish National Party. Onduidelijk is of ze aanblijft als leider van de partij. Later vandaag komt ze met een uitgebreidere verklaring.

Swinson staat sinds juli aan het roer bij de Liberal Democrats. Ze verloor haar zetel met slechts 149 stemmen verschil. Volgens een voorlopige prognose van de verkiezingsuitslag in het Verenigd Koninkrijk zal haar partij uitkomen op 13 zetels in het Lagerhuis.

In haar speech hekelde Swinson “de golf van nationalisme” die door het land gaat. “Ik geloof nog steeds dat we als land warm en genereus, inclusief en open kunnen zijn en dat we door samen te werken met onze naaste buren zoveel meer kunnen bereiken.”

