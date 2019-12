Abe pompt nóg meer geld in Japanse economie

Met een stimuleringspakket van omgerekend meer dan tweehonderd miljard euro wil de Japanse premier Shinzo Abe de economie vlot trekken. Zo hoopt hij te voorkomen dat Japan na de Olympische Spelen van volgend jaar weer wegzakt in de stagnatie waarin het land al jaren verkeerde.

Abe maakte donderdag bekend dat zijn regering tot april 2021 een bedrag van 13,2 biljoen yen (109 miljard euro) reserveert om de groei aan te wakkeren. Daarbij komt nog een vergelijkbaar bedrag aan leningen, kredietgaranties en investeringen door bedrijven.

De Japanse economie presteerde de afgelopen maanden slecht, door negatieve verwachtingen voor de wereldhandel en een verhoging van de btw.

Vanaf een uitzichttoren in Tokio bekijken bezoekers het onlangs geopende stadion voor de Olympische Spelen van 2020. Beeld EPA

Het nieuwe overheidsgeld gaat vooral naar infrastructuur, onder meer in gebieden die getroffen zijn door natuurrampen. In oktober raasde orkaan Hagibis over Japan, met meer dan tachtig doden en vele miljoenen aan schade tot gevolg. Een ander aandachtspunt van de regering is de periode na de Olympische Spelen. De voorbereidingen voor de olympiade zorgen nu voor een grote bouwactiviteit, maar als de stadions allemaal klaar zijn, wordt een dip verwacht.

Critici betwijfelen het nut van weer een miljardenpakket voor de Japanse economie, zeker als het geld in nog meer beton gaat zitten. Eerdere pogingen om de groei te stimuleren hebben weinig opgeleverd, zo pompte Abe drie jaar geleden nog iets meer geld in de Japanse economie dan nu.

De Abenomics zijn uitgewerkt

De premier maakte naam met de naar hem genoemde ‘Abenomics’, die hij zeven jaar geleden introduceerde. Dit beleid moest de economie stimuleren en leverde ook enige successen op, na de stagnatie die het land al vele jaren tekende. Maar de Abenomics lijken inmiddels weer uitgewerkt.

Na een enorme bloei in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw, groeide de Japanse economie sinds de jaren negentig zeer matig. Het land kampt met vergrijzing en een krimpende bevolking. Migratie kan uitkomst bieden, maar is zeer omstreden in de Japanse politiek. De regering van Abe heeft de mogelijkheden voor buitenlandse werknemers om tijdelijk naar Japan te komen iets verruimd.

Japan heeft ondertussen een gigantische staatsschuld, die nauwelijks afneemt. De inflatie blijft laag, ook al pompt de regering geregeld geld in de economie. Met wat meer inflatie zou de staatsschuld minder zwaar drukken en zouden consumenten wellicht wat meer geld uitgeven.

Ondanks de kwakkelende economie blijft Abe wel populair. Zijn partij LDP, die vrijwel continu regeert sinds de jaren vijftig, bleef stabiel in de verkiezingen van 2017. Uiterlijk in oktober 2021 zijn er weer parlementsverkiezingen. Voor die tijd zou het nieuwe stimuleringspakket enig effect moeten hebben.

