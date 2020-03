Aardbevingen storten Kroatië in tweede crisis

Kroatië beleeft een dubbele nachtmerrie. Midden in de coronacrisis is de hoofdstad Zagreb zondagochtend opgeschrikt door een serie aardbevingen. Zeventien mensen raakten gewond, van wie een vijftienjarig meisje ernstig. De materiële schade is groot, vooral in het centrum.

Een deel van de oude stad stamt uit de negentiende eeuw en is niet aardbevingsbestendig. Een van de twee torenspitsen van de markante kathedraal brak af, huizen stortten in en brokken pleisterwerk vernielden auto’s.

Er was sprake van grote paniek. Veel inwoners renden de straat op, een dag nadat de Kroatische overheid strengere maatregelen had aangekondigd om verdere besmettingen met het coronavirus te beperken. Het devies is: blijf binnen. Kroatië ­registreerde tot nu toe 254 gevallen en één persoon is aan het virus overleden.

Hoogzwangeren

“Na de eerste beving zijn we naar buiten gerend”, zegt Davor Konjikusic, docent aan een kunstacademie over de telefoon. Hij woont in het centrum van Zagreb. Die eerste schok, even voor halfzeven ’s ochtends, had een kracht van 5.3 op de schaal van Richter. Daarmee was het de zwaarste in het gebied sinds 1880. Het epicentrum lag op slechts zeven kilometer van de stad, die inclusief voorsteden 1,2 miljoen inwoners telt.

“Buiten stonden honderden doodsbange mensen tussen het puin van bakstenen en afgebroken schoorstenen. Ze zochten troost bij elkaar, en hielden niet de verplichte twee meter afstand.” En zo was de ­situatie in het hele centrum. De geboorte-afdeling van een ziekenhuis moest in allerijl worden geëvacueerd. Daardoor stonden net bevallen vrouwen met hun kind en hoogzwangeren tijdelijk op de parkeerplaats – dicht op elkaar. Sommige ­bevallingen moesten in ambulances worden uitgevoerd.

Konjikusic en zijn partner besloten in de auto te gaan zitten. Daar volgde al snel een tweede, even zware schok. Intussen was het ook gaan sneeuwen.

Tentenkamp

“We drukken iedereen op het hart nog eens extra voorzichtig te zijn”, zei premier Andrej Plenković op een persconferentie, zondag. “We hebben twee crisissituaties die elkaar tegenspreken. Het devies was om thuis te blijven. Nu raden we mensen aan buiten te blijven. Er is geen reden voor paniek. Houd afstand in verband met de corona-epidemie.”

Bouwkundig ingenieurs gingen zondag de huizen langs om te bepalen welke veilig zijn om in terug te keren. Volgens minister van binnenlandse zaken, Davor Božinović, bemoeilijken de strikte coronaregels de hulpverlening. “De ene crisis is onvoorspelbaar, de andere is onzichtbaar. De corona-epidemie is uitdagender dan de gevolgen van de aardbevingen.”

Er is een tentenkamp ingericht voor mensen die hun huis niet meer in kunnen of durven.

Uittocht

Het openbaar vervoer rijdt in Kroatië niet meer, dus ontstond er een uittocht van mensen die familie elders of een buitenhuis aan de kust hebben. Dat noopten de autoriteiten ertoe bij tolpoortjes en op secundaire wegen reizigers te controleren op ziekteverschijnselen. Bovendien moet iedereen een adres opgeven, waar ze de komende tijd in zelf­quarantaine moeten gaan.

Ruim de helft van de coronagevallen in het land is geregistreerd in Zagreb. De autoriteiten zijn bang dat degenen die de stad verlaten het ­virus meenemen naar gebieden waar de gezondheidszorg slechter is. Vanaf vandaag is het voor alle Kroaten verboden hun woonplaats te verlaten.

Konjikusic zit inmiddels weer thuis. Zijn huis heeft gelukkig geen schade. “Een pandemie met een onbekend virus, en tegelijkertijd een aardbeving... als dit het scenario van een film was geweest, had ik hem hooguit drie van de tien sterren ­gegeven.”

