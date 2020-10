Aanvoerder in strijd tegen Mexicaanse drugsbendes is mogelijk zélf crimineel

Generaal Salvador Cienfuegos sprak zelden in het openbaar tijdens zijn termijn als minister van defensie onder president Enrique Peña Nieto (2012-2018), maar áls hij sprak kwam hij dreigend over met zijn gegroefde gelaat. Weinig Mexicaanse generaals verdedigden het leger fanatieker dan hij. Als Mexicaanse militairen werden beschuldigd van mensenrechtenschendingen, liet Cienfuegos steevast weten dat men er niet aan moest denken zijn mannen te berechten.

“Mijn mannen zullen niet worden ondervraagd”, zei hij resoluut in 2015, een jaar nadat ruim veertig studenten in de stad Iguala verdwenen en hoogstwaarschijnlijk door een criminele bende waren vermoord, mogelijk met medeweten of zelfs actieve medewerking van soldaten. In 2017 bekritiseerde hij Andrés Manuel López Obrador, de huidige president van Mexico, om diens voorstel sommige drugscriminelen amnestie te verlenen: “Al het slechte wat ze het land hebben aangedaan, al die mensen die ze hebben vergiftigd, al die mensen die ze hebben vermoord. Hoe is het mogelijk ze amnestie te geven?”

Nu heeft het er echter alle schijn van dat Cienfuegos zélf onderdeel uitmaakte van de criminele structuren die in Mexico deze eeuw aan honderdduizenden mensen het leven hebben gekost. Donderdagavond maakte de Mexicaanse minister van buitenlandse zaken, Marcelo Ebrard, bekend dat Cienfuegos in opdracht van de DEA, het Amerikaanse antidrugs-agentschap, is gearresteerd in Los Angeles. Hij wordt verdacht van corruptie, witwassen en banden met het Beltrán Leyva Kartel, destijds een van de machtigste drugsbendes van het land.

Een slag in het gezicht van de slachtoffers

De arrestatie lijkt te zijn gedaan op Amerikaans initiatief en zonder medewerking van de Mexicaanse autoriteiten. Ze volgt op die van eind vorig jaar van Genaro García Luna, die onder president Felipe Calderón (2006-2012) aan het hoofd van de Federale Politie stond. Ook García Luna wordt verdacht van banden met drugsbendes en is op Amerikaans initiatief in de cel beland.

Met de aanhouding van Cienfuegos blijkt andermaal dat juist de mannen die de afgelopen vijftien jaar de strijd tegen de georganiseerde misdaad aanvoerden mogelijk juist zelf door en door corrupt waren. Het is andermaal een slag in het gezicht van de duizenden slachtoffers van mensenrechtenschendingen door het Mexicaanse leger. Onder Cienfuegos werden, onder het mom van criminaliteitsbestrijding, talloze bloedbladen aangericht. Zo werden in juni 2014 liefst tweeëntwintig mensen in Tlataya, net buiten Mexico-Stad, door soldaten standrechtelijk geëxecuteerd.

Cienfuegos heeft daar in Mexico nooit verantwoording voor hoeven afleggen; de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador liet gisteren nog weten dat er in eigen land geen onderzoek tegen de generaal bestaat.

Lees ook:

Mexico denkt eindelijk aan vervolgen ‘straffeloze’ oud-presidenten in ‘proces van de eeuw’

Drie Mexicaanse oud-presidenten komen in het vizier van justitie. Een afrekening, of gaat Mexico politieke corruptie nu echt aanpakken?