‘Aanval op Lviv is een boodschap aan Biden’, ruim 5000 mensen geëvacueerd: dit gebeurde vannacht in Oekraïne

De westelijke stad Lviv is zaterdag getroffen door drie raketten, ondanks dat Rusland eerder aankondigde zich op het oosten van het land te gaan concentreren. Bij de raketaanval in Lviv raakten zeker vijf mensen gewond.

Volgens de burgemeester van Lviv, Andrej Sadovi, waren de aanvallen bedoeld om een boodschap te sturen naar de Amerikaanse president Joe Biden die momenteel in Polen is en zaterdag een toespraak hield in het land. Daarin zei Biden “deze man kan toch niet aan de macht blijven?” over de Russische president Poetin. Dat werd door het Kremlin opgevat als een oproep tot ander regime in Rusland.

Volgens een woordvoerder van het Witte Huis heeft Biden dat niet zo bedoeld. “Het punt van de president was dat Poetin niet toegestaan mag worden macht uit te oefenen over zijn buurlanden of de regio.”

Burgemeester Andrej Sadovi is er niet gerust op. “Lviv ligt slechts 70 km van de Poolse grens en ik denk dat de wereld moet begrijpen dat de dreiging heel erg ernstig is”, zei hij over de raketaanval op Lviv.

Lviv waren zware bombardementen tot nu toe gespaard gebleven, in tegenstelling tot andere Oekraïense steden. De stad is uitgegroeid tot een toevluchtsoord voor Oekraïners die de gevechten ontvluchten.

Ruim 5000 mensen geëvacueerd

Via een humanitaire corridor werden zaterdag in totaal 5208 mensen uit Oekraïense steden geëvacueerd die door Russische troepen zijn omsingeld. Een dag eerder werden ruim 2000 burgers meer via zo’n opengestelde route in veiligheid gebracht.

Kirilo Timosjenko, plaatsvervangend chef van het presidentieel bureau, zei in een online bericht dat 4331 personen erin zijn geslaagd een goed heenkomen te zoeken uit Marioepol in het zuiden van Oekraïne. De havenstad ligt al weken onder vuur en naar verluidt wordt er ook hevig gevochten in de straten.

De officiële teller van de dodelijke slachtoffers onder de burgerbevolking staat in Marioepol op 2187. Volgens de burgemeester van de havenstad is het werkelijke aantal veel hoger. Van de oorspronkelijke 540.000 inwoners zou inmiddels meer dan de helft geëvacueerd zijn.

Nucleair onderzoekscentrum Charkov onder vuur

Russische troepen hebben in Charkov ondertussen een nucleair onderzoekscentrum onder vuur genomen.

“Het is op dit moment onmogelijk in te schatten wat de schade is door de vijandelijkheden die maar niet ophouden in de buurt van deze vestiging voor kernonderzoek”, schreef de nationale toezichthouder op de nucleaire regelgeving in een tweet.

❗❗❗ WARNING

Russian army fired again at a nuclear research facility in Kharkiv



"It is currently impossible to estimate the extent of damage due to hostilities that do not stop in the area of the nuclear installation," — State Nuclear Regulatory Inspectorate. — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament (@ua_parliament) 26 maart 2022

Eerder deze maand werd het terrein van het Instituut voor Natuurkunde en Technologie ook al getroffen door Russische raketten. De directeur zei toen dat het gebouw met de kernreactor en de kleine hoeveelheid splijtstof niet was beschadigd.

Langeafstandwapens

Russische troepen blijven in heel Oekraïne doelen aanvallen, waaronder veel dichtbevolkte gebieden. Dat meldt het Britse ministerie van defensie op basis van informatie van de inlichtingendiensten. Rusland houdt vertrouwen in langeafstandswapens die vanaf Russisch grondgebied worden afgeschoten om te voorkomen dat eigen vliegtuigen doelwit worden van Oekraïens luchtafweergeschut.

Volgens Amerikaanse rapporten raken deze Russische wapens in 60 procent van de gevallen geen doel. Vanwege bevoorradingsproblemen nemen de Russen waarschijnlijk hun toevlucht tot minder geavanceerde raketten of gaan ze hun vliegtuigen aan grotere risico’s blootstellen, aldus de VS.

