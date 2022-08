Aanval op leider Al-Qaida toont aan: VS hebben wel degelijk hulp ter plekke

Hoe geavanceerd de drones van het Amerikaanse leger ook worden, ogen en oren ter plaatse blijven nodig.

Een jaar na het vertrek van de laatste Amerikaanse troepen uit Afghanistan zijn ze nog in staat een balkon in Kaboel te raken. Dat bewezen de Verenigde Staten met de liquidatie van Ayman al-Zawahiri, de leider van Al-Qaida. De moordwapens waren twee Hellfire-raketten, zoveel wilde de Amerikaanse president Joe Biden kwijt, maar de details blijven vaag.

De Hellfire is een verzamelnaam voor een aantal types precisieraketten. Met een diameter van een kleine 20 centimeter wegen ze nog altijd zo’n 50 kilo, volgens de portfolio van het Amerikaanse leger. De raket wordt vaker afgevuurd vanaf een drone, bijvoorbeeld de beruchte Predator die de VS al tientallen jaren geregeld inzetten, al is niet bekend welk type drone zondag in Kaboel werd gebruikt. Er zijn meer types die een Hellfire dicht genoeg bij het doelwit kunnen brengen. En dichtbij genoeg betekent in dit geval een kilometer afstand, of zelfs meer.

Ogen op de grond

Technisch is dat allemaal weinig verbazend, benadrukte de gepensioneerde voormalig CIA-directeur David Petraeus bij televisiezender CNN. Het is al jaren duidelijk dat de VS in staat zijn om een drone honderden kilometers over vijandig gebied te laten vliegen, terwijl de bestuurder veilig in een kantoor in Nevada zit.

Wat Petraeus vooral opviel was dat de VS kennelijk de partners op de grond hebben in Kaboel die zo’n aanval kunnen ondersteunen. Want hoe geavanceerd de drones ook worden, ogen en oren ter plaatse blijven nodig. Dat is ook wat een anonieme medewerker van het Witte Huis vertelde aan persbureau Reuters. Aan de aanval gingen maanden van observatie vooraf, waarbij de tips uit diverse hoeken kwamen. Alle gangen van de verdachte werden nagegaan en zijn routines in kaart gebracht, tot de CIA overtuigd was dat dit inderdaad Ayman al-Zawahiri was, en dat hij dagelijks rond kwart over zes ’s ochtends alleen op zijn balkon stond.

Messen in plaats van explosieven

Opmerkelijk is de claim van het Witte Huis dat al-Zawahiri het enige slachtoffer is van de aanslag. Op foto’s van wat het bewuste balkon zou moeten zijn is ook geen schade van een explosie zichtbaar. Dat zou erop kunnen duiden dat de gebruikte Hellfires geen explosieven bevatten maar messen, schrijft persbureau AFP. Het zou dan gaan om een Hellfire RX9, een wapen waar geen mededelingen over worden gedaan, maar dat zes van zulke messen zou bevatten. Dat doet denken aan een aanval in 2017 op Zawahiri’s collega Abu al-Khayr al-Masri in Syrië, schrijft persbureau AFP. Daarbij zou een Hellfire door het dak van een auto zijn gegaan en de inzittenden hebben gedood zonder te exploderen. Op foto’s die het Syrische verzet maakte is het interieur van de auto aan gort gereten, plukken van de stoelvulling liggen her en der door de cabine.

