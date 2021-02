Aanval op Amerikaanse basis in Irak zet verhoudingen met Iran weer op scherp

Bij een raketaanval op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de Iraaks-Koerdische stad Erbil is maandagavond één dode gevallen. Negen mensen raakten gewond, onder wie een Amerikaanse militair. Wie achter de aanval zit is onbekend, maar de Amerikanen vermoeden dat een van de vele Iraaks-sjiitische milities verantwoordelijk is. Die zijn nog altijd uit op vergelding nadat de Verenigde Staten vorig jaar een van hun belangrijkste leiders liquideerden, de Iraanse generaal Qassem Soleimani.

Vlak na de aanval eiste een vrijwel onbekende groepering met de naam Awliyaa al-Dam de verantwoordelijkheid op. Die liet aan Al Jazeera weten dat de ‘Amerikanen niet veilig zullen zijn’ in Irak, waaronder in Iraaks-Koerdistan. De vraag is of deze groepering werkelijk achter de aanval zit, of dat mogelijk een andere groepering zich achter deze naam verschuilt.

Er vinden de laatste maanden wel vaker incidenten plaats waarbij Iraaks-sjiitische milities raketten afvuren op Amerikaanse doelen in Irak, maar meestal treffen de projectielen geen doel. Dat er nu een Amerikaan gewond is geraakt, zet de verhoudingen in ieder geval weer op scherp.

Test voor president Biden

De Amerikanen lieten onder de voormalige president Donald Trump provocaties niet onbeantwoord, maar grepen die juist aan om de Iraaks-sjiitische milities te bombarderen. De beschieting op de luchtmachtbasis in Erbil is dan ook een proef voor president Joe Biden.

Hoewel de Amerikanen achter de schermen druk bezig zijn met het achterhalen en opsporen van de verantwoordelijken, reageerde de Amerikaanse buitenlandminister Antony Blinken kalm op het nieuws. Hij maande in een verklaring de Iraaks-Koerdische autoriteiten tot het instellen van een onderzoek naar het incident.

De Amerikanen hebben ongeveer 2500 militairen gelegerd in Irak, verspreid over drie militaire basissen, waaronder die in Erbil. Sinds een jaar komen de militairen minder buiten hun basis, onder meer uit angst voor aanvallen door sjiitische milities. Volgens de VS worden sommige van deze groeperingen aangestuurd door Iran.

De Iraanse regering ontkende dinsdag iedere betrokkenheid bij de aanval op de Amerikaanse basis. “Iran veroordeelt niet alleen deze geruchten, maar ook de verdachte pogingen om Iran aan de aanval te linken”, aldus de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken.

Iran en Amerika raakten onder president Trump bijna met elkaar in oorlog. Met de komst van Biden neemt de spanning snel af, maar de weg naar politieke ontspanning is lang en hobbelig.