Aantal vluchtelingen neemt in 2022 toe tot recordaantal: 108,4 miljoen

Negentien miljoen mensen, net iets meer dan het inwoneraantal van Nederland. Zo groot was de toename van wereldwijd ontheemde mensen in 2022. Mensen die gedwongen hun huis moesten verlaten door conflicten, vervolging of schending van mensenrechten.

Het is de grootste toename van vluchtelingen in een jaar tijd sinds de Tweede Wereldoorlog, stelt UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties in een nieuw rapport. In totaal waren er vorig jaar 108,4 miljoen mensen die zich geforceerd weg van hun huis bevonden. Dit is ook een record. Het is het hoogste aantal ontheemden dat de UNCHR ooit heeft gemeten - wat de organisatie sinds de jaren vijftig doet. UNHCR verwacht dat de groei ook in 2023 aanhoudt.

5,7 miljoen Oekraïners zijn het land ontvlucht

“De oorlog in Oekraïne was de grootste factor voor deze grote toename in 2022”, zegt Matthew Saltmarsh van UNHCR. In een jaar tijd zijn 5,7 miljoen Oekraïners het land ontvlucht. Het duurde in Syrië vier jaar voordat ditzelfde aantal werd bereikt. Naast de oorlog in Oekraïne zorgde ook het conflict in Soedan en nieuwe schattingen van het aantal vluchtelingen in Afghanistan voor een hoger cijfer.

In totaal verbleven 35,3 miljoen mensen vorig jaar als vluchteling in een ander dan hun eigen land. Ongeveer de helft van deze vluchtelingen komt uit slechts drie landen: Syrië (6,5 miljoen), Oekraïne (5,7 miljoen) en Afghanistan (5,7 miljoen).

De overgrote meerderheid van alle ontheemden (76 procent) verblijft in landen met lage tot gemiddelde inkomens. Dit zijn vaak buurlanden van de conflictgebieden. De meesten bevinden zich in Turkije (3,6 miljoen) en Iran (3,4 miljoen). Ook in Duitsland worden veel mensen opgevangen (2 miljoen).

Langslepende conflicten

“Hoe goed de opvang is, verschilt per plek”, zegt Saltmarsh. “Mensen worden opgevangen in vluchtelingenkampen, bij lokale gemeenschappen en bij contacten die ze hebben. Stijgende voedselprijzen en inflatie zijn bijvoorbeeld problemen die opvang moeilijker kunnen maken.”

Daarnaast kunnen langslepende conflicten ook leiden tot vermoeidheid bij de lokale gemeenschappen die de vluchtelingen opvangen. “Bijvoorbeeld in Libanon, waar de lokale gemeenschap moe wordt van het opvangen van grote aantallen vluchtelingen uit Syrië”, zegt Saltmarsh. “Het conflict in Syrië is er nu al twaalf jaar en Libanon kampt zelf ook met sociaal-economische problemen, wat opvang moeilijker maakt.”

De UNHCR benadrukt dat humanitaire hulp de manier is om vluchtelingen te helpen. Nog belangrijker is het om omstandigheden te creëren waardoor vluchtelingen weer naar huis terug kunnen keren. Hier is vrede en stabiliteit voor nodig.

In Nederland de meeste mensen genaturaliseerd

Volgens Saltmarsh kunnen te weinig vluchtelingen nu nog veilig terug naar huis. In 2022 zijn zes miljoen vluchtelingen teruggekeerd. Dit betrof vooral mensen die nog in hun eigen land waren. Van de vluchtelingen die zich in een ander land bevonden, keerden er 340.000 terug naar hun thuisland.

Ongeveer 51.000 vluchtelingen zijn in 2022 genaturaliseerd - zij hebben officieel de nationaliteit ontvangen van het land waar zij verblijven. In Nederland gebeurde dit het vaakst. Ongeveer 23.000 personen verkregen een permanente verblijfsvergunning.

Eind dit jaar zal UNHCR op het Global Refugee Forum in Genève praten met regeringen, ngo’s en de private sector om naar oplossingen te zoeken voor het toenemende aantal vluchtelingen. Er zal bijvoorbeeld worden besproken hoe vluchtelingen beter kunnen integreren en een baan kunnen vinden.

“Als vluchtelingen niet haar huis kunnen, moet we praten over hoe we hun leven zoveel mogelijk kunnen verbeteren”, concludeert Saltmarsh.

