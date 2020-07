Aantal besmettingen met coronavirus stijgt wereldwijd sneller dan ooit

De drie grootste dagelijkse stijgingen van nieuwe gevallen in de wereld waren zaterdag (meer dan 230.000), vrijdag (ruim 225.000) en donderdag (bijna 220.000).

Sinds 1 juli zijn bijna 2,5 miljoen nieuwe gevallen gemeld, een recordaantal sinds de uitbraak van het longvirus in december voor het eerst naar buitenkwam in China. Het aantal gemelde gevallen wereldwijd is in slechts anderhalve maand verdubbeld.

Vijf landen zijn goed voor meer dan de helft van het globale totaal: de Verenigde Staten (3,2 miljoen), Brazilië (1,8 miljoen), India (bijna 850.000), Rusland (ruim 700.000) en Peru (322.710).

Europa is als continent het zwaarst getroffen als het gaat om dodelijke slachtoffers, met ruim 202.000. Het zwaarst getroffen land is de Verenigde Staten met 134.815 geregistreerde doden.

Latijns-Amerika (inclusief het Caribisch gebied) is de regio waar de ziekte nu het sterkst om zich heen grijpt, met meer dan 76.000 nieuwe gevallen geregistreerd op zaterdag. Ter vergelijking: in de VS en Canada samen ging het om 70.000 gevallen, in Azië bijna 40.000, in Afrika om 17.500 en in Europa om 16.000.

