‘Aanslag op Zelenski verijdeld’: dit gebeurde er vannacht in Oekraïne

Op het slagveld lijkt de strijd in Oekraïne hoe langer hoe meer in een impasse terecht te komen, en zetten de Russen naast beschietingen op burgerdoelen ook andere middelen in om Oekraïne op de knieën te krijgen. Zo meldt het het Oekraïense persbureau Unian dat er een aanslag op de Oekraïense president Volodomyr Zelenski zou zijn verijdeld. Infiltranten, geleid door een agent van de Russische geheime dienst, zouden de aanslag hebben voorbereid. Naast het uit de weg ruimen van Zelenski in Kiev zou de groep van ongeveer 25 mannen ook de opdracht hebben gekregen om in de regeringswijk en in andere delen van het land sabotage-opdrachten uit te voeren. Zij zouden zich hebben willen vermommen als leden van de Oekraïense strijdkrachten om op die manier in Kiev te infiltreren.

De groep is opgepakt in Oezjhorod, in het westen van het land. De informatie kon niet onafhankelijk worden geverifieerd. Het zou niet de eerste keer zijn dat de Russen op deze manier een poging om de Oekraïense president hebben beraamd die sinds de inval uitgegroeid is tot volksheld en symbool voor een land dat zich niet zomaar laat overlopen - en daarmee de Russen een doorn in het oog is.

Ondertussen hebben de Amerikanen geopperd dat niet de Oekraïners, maar de Russen juist zelf in het bezit zijn van chemische en biologische wapens. Het zou binnen de verwarringstactiek van de Russen passen om de vijand te beschuldigen van iets waar het zich juist zelf schuldig aan maakt. De Amerikaanse president Joe Biden leverde geen bewijs voor zijn beschuldiging. "Poetin staat met zijn rug tegen de muur", zei Biden tijdens een congres maandag. "Hij zegt dat Amerika biologische en chemische wapens heeft in Europa. Hij suggereert dat Oekraïne die ook heeft. Dat is een duidelijk teken dat hij overweegt beide te gebruiken."

Biden waarschuwde ook voor mogelijke Russische cyberaanvallen als vergelding op de westerse sancties tegen het land. Hij drong er bij de private sector in de VS op aan om ‘onmiddellijk jullie cyberdefensie te versterken’.

Schakende mannen op een bankje in de Westerse Lviv, waar de oorlog dichterbij komt maar het openbare leven nog altijd gewoon doorgaat. Beeld AFP

Oekraïne: meer dan 8000 mensen uit steden geëvacueerd

In totaal zijn maandag 8057 mensen geëvacueerd uit Oekraïense steden via zogenoemde humanitaire corridors, meldt de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek. Van hen zijn 3007 mensen via vluchtroutes verplaatst vanuit de belegerde stad Marioepol.

Rusland heeft Oekraïne ervan beschuldigd niet akkoord te zijn gegaan met corridors waarmee geëvacueerden naar Rusland gaan. Miljoenen burgers zouden volgens het Russische ministerie van Defensie door het Oekraïense leger worden vastgehouden en gebruikt als ‘menselijke schilden’. Kiev betichtte Moskou er daarentegen herhaaldelijk van Oekraïners te deporteren naar Rusland.

De Russen zeggen ook dat Oekraïense ‘nationalisten’ van plan zijn ziekenhuizen in Odessa en Tsjernihiv als uitvalsbasis te gebruiken, zonder daar bewijs voor te leveren. De beschuldiging komt nadat Rusland bijna twee weken geleden internationaal werd veroordeeld vanwege een aanval op een kraamkliniek in de belegerde havenstad Marioepol.

Later meldde Moskou dat het gebouw werd gebruikt door Oekraïense strijders en dat mediabeelden van gewonde zwangere vrouwen in scène waren gezet. Oekraïne en de Verenigde Naties zeggen echter dat er op het moment van de aanval inderdaad patiënten werden behandeld.

Zelenski bereid tot compromis

Waar de opmars van de Russen de afgelopen dagen tot stilstand lijkt te komen, is er vannacht wel enige vooruitgang gemaakt in de diplomatieke sferen nu de Oekraïense president Zelenski zelf iets heeft laten weten over compromisbereidheid. Hij zei gisteravond bereid te zijn een deal met Rusland te sluiten. In ruil voor de toezegging van Oekraïne om geen lid te worden van de Navo moeten de Russen zich terugtrekken uit Oekraïne.

“Het is een compromis voor iedereen: voor het Westen, dat niet weet wat ze met ons aan moeten met betrekking tot de Navo. Voor Oekraïne, dat veiligheidsgaranties wil. En voor Rusland, dat geen verdere uitbreiding van de Navo wil”, zei Zelenski in een interview met Oekraïense televisiezenders.

Hij herhaalde ook zijn oproep tot directe onderhandelingen met de Russische president Poetin. Zonder een ontmoeting met Poetin zelf, is het onmogelijk om in te schatten of Rusland bereid is een einde te maken aan de oorlog, zei hij.