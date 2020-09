Aangiftes Trump laten zien: hij is een slecht zakenman of een goed belastingontwijker

Als Donald Trump inderdaad een succesvol zakenman is, dan heeft hij er in zijn belastingaangiftes sinds 2000 alles aan gedaan om dat te verbergen. Die aangiftes, uitgelekt via The New York Times, laten namelijk het beeld zien van een zakenimperium waar aan alle kanten geld uit lekt. De verliezen zijn, volgens eigen opgave van Trump, zo groot dat hij in de meeste van de afgelopen jaren geen enkele inkomstenbelasting betaalde. In de eerste twee jaren van zijn presidentschap bedroeg de aanslag slechts 750 dollar.

Het is sinds de jaren zeventig goed gebruik dat Amerikaanse presidentskandidaten hun belastingaangiftes openbaar maken. Donald Trump maakte in 2016 een einde aan die gewoonte. Hij zei het wel te willen doen, maar het niet te mogen, omdat er nog een onderzoek liep naar een oude aangifte. Dat klonk voor veel tegenstanders als een smoes: er bestaat geen enkele juridische belemmering om openheid te betrachten over aangiftes die nog in onderzoek zijn.

Zulke critici vermoedden dat Trump vooral bang was dat de aangiftes zouden laten zien dat hij helemaal niet de succesvolle zakenman is die hij beweert te zijn. De onthullingen van The New York Times lijken die lezing te bevestigen. Trump is ofwel een ster in belastingontwijking, ofwel geen ster in zakendoen.

Fictieve verliezen opvoeren

De aangiftes vertellen niet het hele verhaal van Trumps rijkdom. Ze bevatten slechts de opgaven die Trump zelf aan de fiscus deed, niet wat hij eventueel buiten beeld hield. Zijn totale vermogen valt niet uit deze aangiftes te halen. De verliezen kunnen bovendien veroorzaakt worden door waardedalingen van zijn onroerend goed, fictieve verliezen waarmee hij de reële inkomsten uit andere bronnen kan afdekken, om minder belasting te hoeven betalen.

Maar een algemeen verhaal over zijn financiële lotgevallen valt er wel uit te halen. Trump zat aan het begin van deze eeuw aan lager wal – relatief gezien dan. Veel inkomsten had hij voor zijn doen niet, maar belasting hoefde hij ook niet te betalen. Begin jaren negentig was zijn casino- en hotelimperium ingestort, en had hij op een gegeven moment in een jaar een verlies van bijna een miljard geleden. De Amerikaanse wet staat het toe om zulke verliezen ook in latere jaren van winsten af te trekken. Het duurde tot 2005 voor Trump het miljard had ‘opgebruikt’.

In dat jaar kwam zijn carrière ook weer uit het slop, met dank aan het reality-tv-programma ‘The Apprentice’, waar hij presentator en mede-eigenaar van was, en dat een onverwacht succes werd. Hij haalde er een veilige stroom royalties uit, en het rijzen van zijn ster zorgde er bovendien voor dat hij in die jaren licenties kon verkopen aan allerlei andere bedrijven die de naam ‘Trump’ op hun product wilden plakken. Die beide stromen veilige inkomsten leverden hem in totaal 427 miljoen dollar aan inkomsten op.

De royalties zijn inmiddels opgedroogd

Dat hij ook daar nauwelijks tot geen belasting over betaalde, komt doordat hij vanaf 2005 weer allerlei bedrijven aankocht, die in veel gevallen fikse verliezen leden. Bij Trump National Doral, zijn golfresort in Florida, lekte in de loop der jaren 165 miljoen dollar weg.

Vanaf 2012 leveren de bedrijven die door Trump zelf gerund worden hem netto steeds grotere verliezen op. Die worden, behalve door de inkomsten uit royalties, gedekt door flinke leningen. Maar de komende vier jaar moet Trump 300 miljoen aan leningen terugbetalen, de royalties van The Apprentice zijn opgedroogd, en er loopt ook nog een onderzoek naar de rechtmatigheid van een eerdere belastingteruggave van 72 miljoen dollar.

Kortom: Trump kan volgens de analyse van The New York Times in financiële problemen komen – áls hij in zijn belastingaangiftes inderdaad het hele verhaal van zijn rijkdom heeft verteld. Trump zelf ging niet in op de details van de onthullingen, en liet weten dat het ‘totaal nepnieuws’ betrof.

