Aangevallen Krimbrug is gehaat symbool van Russische bezetting

Oekraïne heeft met een aanval in de nacht van zondag op maandag de strategische brug over de Straat van Kertsj zwaar beschadigd. De brug is voor veel Oekraïners een gehaat symbool van de Russische bezetting en is voor de Russische troepen belangrijk voor hun bevoorrading.

De Kertsj-brug verbindt het door de Russen in 2014 geannexeerde schiereiland de Krim met de Russische regio Krasnodar. Volgens de Russische autoriteiten vielen de Oekraïners de brug aan met twee varende drones. En Oekraïense media bevestigden op gezag van overheidsbronnen dat inderdaad maritieme drones werden ingezet.

De brug bestaat uit vier rijbanen voor wegverkeer en een spoorlijn. Uit beelden blijkt dat de noordelijke twee rijbanen, waarop normaal gesproken verkeer van Rusland naar de Krim rijdt, door de explosies zijn ingestort. De twee rijbanen de andere kant op zijn verschoven, alleen de spoorbaan is intact. Dit betekent dat het naar verwachting op zijn minst enkele weken, zo niet maanden, zal duren voordat de rijbanen zijn hersteld.

In oktober vorig jaar vielen de Oekraïners de Kertsj-brug ook al aan. Volgens de Russen gebeurde dat toen met een truckbom.

Terroristische aanslag

Bij de aanval van maandag kwam volgens Moskou een Russisch stel om dat op weg was naar hun zomervakantie op de Krim. Hun dochter raakte gewond. Het Kremlin sprak van een terroristische aanslag.

De Russische president Vladimir Poetin liet de brug, de langste van Europa, voor zo’n 3 miljard euro bouwen na zijn annexatie van de Krim in 2014. Het schiereiland kreeg zo een directe verbinding met Rusland. De brug werd in slechts twee jaar voltooid en was een prestigeproject. Bij de opening in 2018 reed Poetin demonstratief in een vrachtwagen over de brug.

De aanval op de brug past in het lopende Oekraïense tegenoffensief. De Oekraïners boeken tot nu toe slechts traag vooruitgang op plekken waar ze proberen op te rukken. Maar ze hebben wel succes met de beschieting van aanvoerlijnen, hoofdkwartieren en brandstof- en munitiedepots achter de Russische linies. Ze hopen dat de bezettingsmacht zo na verloop van tijd wordt gedwongen om gebied op te geven. Eerder hadden de Oekraïners met deze werkwijze succes bij de herovering van een deel van de provincie Cherson.

