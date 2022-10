40 jaar na de moord op vier Ikonjournalisten pakt El Salvador twee verdachten op

Het ministerie van buitenlandse zaken heeft de arrestaties bevestigd. Het gaat om de toenmalige minister van defensie Guillermo Garcia en kolonel Francisco Antonio Moran. Voor een derde verdachte, die in de VS woont, volgt maandag een uitleveringsverzoek. Twee andere verdachten zijn overleden.

Hans ter Laag, Koos Koster, Jan Kuiper en Joop Willemsen, deden in 1982 voor de Ikon verslag van de toenmalige burgeroorlog in El Salvador. Ze werden door militairen in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Een van de verdachten is al jaren bij justitie in beeld, maar er kwam nooit schot in de zaak.

De arrestanten worden maandag voorgeleid aan de kantonrechter in het plaatsje Dulce Nombre de Maria, waar de moord plaatsvond. De derde verdachte, kolonel Mario Reyes Mena, kan pas na uitlevering worden berecht. El Salvador gaat daarmee maandag aan de slag, bevestigt Gert Kuiper, broer van een van de slachtoffers.

Militairen bedongen amnestie

Dat de zaak zo lang bleef liggen komt door een amnestieregeling, zegt journalist Carlos Dada van de Salvadoraanse digitale krant El Faro. De militairen bedongen die voor het tekenen van de vrede in 1992.

Dada: “Maar die regeling werd in 2016 nietig verklaard, en dat opende de deur voor allerlei onderzoeken”. Gert Kuiper en Saskia ter Laag, broer en zus van twee van de journalisten, dienden een jaar later in El Salvador een aanklacht in.

Volgens Dada, die de Ikonjournalisten in 1982 enkele weken voor de moord heeft ontmoet, kwam de zaak mede in een stroomversnelling dankzij het speurwerk van Zembla. Dit tv-programma van BNNVara spoorde in 2018 de inmiddels 83-jarige Reyes Mena op, die zich toen al decennia schuilhield in de VS. Eerder onderzoek van de VN had hem aangewezen als de verantwoordelijke voor het plannen van de hinderlaag en de moord.

Bloedige burgeroorlog

El Salvador was van 1980 tot 1992 verwikkeld in een bloedige burgeroorlog. Bij de strijd tussen het door de VS gesteunde militaire regime en linkse rebellen zijn zeker 75.000 mensen om het leven gekomen. Vele honderdduizenden vluchtten het land uit.

Nabestaanden reageren verheugd op de arrestaties. “Ik ben ontzettend blij,” zegt Sonja ter Laag, een andere zus van Hans ter Laag, die in maart nog voor de zaak naar El Salvador reisde. Haar zus Saskia was ‘met stomheid geslagen'. “Ik had de zaak eigenlijk al opgegeven”, zegt zei.

Vooral de twee arrestaties kwamen als een verrassing. Jarenlang richtte de familie zich op Reyes Mena in de VS: “Dat de rechter nog twee verdachten in het vizier had wist ik niet.” Ook voor Gert Kuiper kwam dit onverwacht: “De nieuwe uitdaging is nu Reyes Mena uitgeleverd te krijgen.”

