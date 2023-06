40.000 politieagenten staan in Frankrijk paraat: ze moeten geweld intomen en politiegeweld voorkomen

De Franse regering staat de komende dagen voor een zware taak: ze heeft tienduizenden politieagenten nodig om de orde te bewaren, maar moet tegelijkertijd excessief politiegeweld bestrijden. De Franse president Emmanuel Macron hield donderdag een crisisbijeenkomst met zijn kabinet na een nacht van hevige rellen in verschillende delen van het land. De ministers moeten alle niet-noodzakelijke reizen annuleren.

De rellen zijn een reactie op de dood van de 17-jarige Nahel M. (zijn achternaam wordt niet gedeeld met het publiek, op verzoek van zijn familie) bij een verkeerscontrole afgelopen dinsdag. Nahel werd door een politieagent doodgeschoten toen hij probeerde weg te rijden. Hij vormde daarbij geen gevaar voor de agenten, zo blijkt uit de beelden. De agent wordt nu verdacht van doodslag en zit inmiddels in hechtenis.

De regering bereidt zich ondertussen voor op nog meer protesten en rellen, die zich in snel tempo over meer delen van het land hebben verspreid. De kwestie houdt het hele land bezig: politici van alle stromingen hebben zich uitgelaten over het politiegeweld en de reactie daarop, net als prominente voetballers en artiesten. President Macron noemde het incident ‘niet uit te leggen en onvergeeflijk’ en voetballer Kylian Mbappé sprak via Twitter van een ‘onaanvaardbare situatie’.

‘Beroepsrelschoppers moeten thuisblijven’

De autoriteiten hebben nu maar liefst 40.000 politieagenten opgetrommeld om snel te kunnen ingrijpen. Die worden over het hele land verspreid, maar de meesten worden gestationeerd in de grote steden. “De staat moet resoluut reageren”, zei de minister van binnenlandse zaken Gérald Darmanin donderdag. “Vanavond zullen 40.000 politieagenten worden gemobiliseerd, van wie 5000 in de regio Parijs”.

Woensdagnacht gingen in de hoofdstad verschillende auto’s en huizen in vlammen op door woedende burgers. Volgens Darmanin raakten bij de rellen meer dan 170 politieagenten gewond. Hij waarschuwde ‘beroepsrelschoppers’ om thuis te blijven. “Er zal vanavond veel meer politie en marechaussee aanwezig zijn”, aldus de minister.

De Franse autoriteiten proberen de crisis te bezweren door hard op te treden tegen zowel relschoppers als tegen excessief politiegeweld. Alle ogen zijn dan ook gericht op de stappen die gezet gaan worden tegen de agent die van doodslag verdacht wordt. “Op basis van het verzamelde bewijs concludeert het Openbaar Ministerie dat er niet is voldaan aan de wettelijke vereisten voor het gebruik van het dienstwapen”, stelde aanklager Pascal Prache in een persconferentie. De agent is inmiddels officieel in staat van beschuldiging gesteld.

Ook maakte justitie bekend dat het overgaat tot vervolging van een politieagent die eerder deze maand een 19-jarige Guineese man doodschoot in West-Frankrijk. De man werd eveneens doodgeschoten nadat hij vermoedelijk probeerde weg te komen bij een verkeerscontrole. De agent die de kogels afvuurde wordt nu doodslag ten laste gelegd.

Wetswijziging over schietinstructies

Door de crisis komt de aandacht ook te liggen op de schietinstructies van de politie en de wetswijziging die in 2017 werd ingevoerd. De regels voor de inzet van vuurwapens werden toen verruimd. Zo mogen politieagenten in meer situaties hun vuurwapen gebruiken dan voorheen. Volgens mensenrechtenactivisten is het aantal schietincidenten waarbij de politie betrokken is toegenomen in de afgelopen jaren.

De regering vreest voor een herhaling van de ongeregeldheden in 2005. Toen beleefde Frankrijk drie weken chaos en geweld na de dood van twee mannen in een voorstad van Parijs. Zij werden geëlektrocuteerd toen ze zich in een elektriciteitshuisje verstopten voor de politieagenten.

De reactie van Macrons regering is in ieder geval heel anders dan die van destijds. De toenmalige minister van binnenlandse zaken en latere president, Nicolas Sarkozy, gooide olie op het vuur met zijn uitspraken over de banlieues, die hij zei te zullen “schoonmaken met de hogedrukspuit”. Macron roept nu op tot kalmte.

De regering moet tegelijkertijd ook rekening houden met de stemming onder de politiediensten. Het is in Frankrijk ongebruikelijk dat de overheid kritiek uit op de politie en Macrons regering kan het zich niet veroorloven om, juist in deze periode van onlusten, in botsing te komen met de overheidstak die de orde moet handhaven.

Minister van justitie Éric Dupond-Moretti nam het donderdag op voor de ordediensten en riep iedereen op “heel voorzichtig te zijn met onze bewoordingen”, vooral wat betreft het beschuldigen van de politie. “Iedereen die spuugt op de politie en het rechtssysteem is een morele medeplichtige aan alles wat er gaande is.”

