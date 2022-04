40.000 mensen in Nairobi dakloos, omdat de sloppenwijk gesloopt werd voor een ‘weg voor de rijken’

De aanleg van een door China gefinancierde tolweg leidde tot de sloop van duizenden huizen in een sloppenwijk van Nairobi. De sloop legt op pijnlijke wijze de grote kloof tussen arm en rijk in Kenia bloot. Via schimmige constructies zouden hooggeplaatste regeringsfunctionarissen de aanleg van de weg hebben aangegrepen om bewoners van hun land te verdrijven.

“Daar was mijn toilet, hier de zitkamer, en daar verderop waren mijn slaapkamer en keuken.” Voorzichtig stapt Olfa Nigisera over de brokstukken van wat tot een paar maanden geleden haar bescheiden woning was. Tussen het puin ligt een schoen, een pruik, een sok: restanten die na de sloop niet zijn gestolen. “Ik woonde hier 28 jaar,” verzucht ze. “Ik ging hier naar school, ik ben hier getrouwd, mijn kinderen groeiden hier op... Alles wat ik had is in één klap vernietigd.”

Nigisera’s huis stond in Mukuru Kwa Njenga, een sloppenwijk of ‘informele nederzetting’ in Nairobi. Haar huis moest wijken voor een weg die het nabijgelegen industriële gebied van de stad verbindt met een splinternieuwe snelweg van 27 kilometer lang, die leidt van de zuidoostelijk gelegen luchthaven tot aan Mlolongo, aan de andere kant van de stad.

De overheid probeert al jaren een einde te maken aan de beruchte files van Nairobi, die de hoofdstad van Kenia naar verluidt een miljard dollar per jaar aan ‘gemiste productiviteit’ kost. De nieuwe snelweg, een idee van de Keniaanse president Uhuru Kenyatta, moet het drukke verkeer in te stad ontlasten. Kenyatta laat de weg bouwen door het Chinese staatsbedrijf China Road and Bridge Corporation, dat de tolgelden zal gebruiken om hun investering van omgerekend 486 miljoen euro terug te verdienen.

Een weg voor de rijken

“Het is de ‘weg voor de rijken’,” zegt mensenrechtenactivist Bernard Mulwa. Hij heeft een kleine winkel met schoonmaakmiddelen en zet zich daarnaast in voor Shofco, een organisatie die opkomt voor de rechten van de inwoners van Mukuru Kwa Njenga. “Het gaat om een tolweg waar elke auto drie tot vijf dollar aan tol voor moet betalen. Het is schandalig dat de aanleg van een weg voor de rijken ervoor heeft gezorgd dat 40.000 toch al kwetsbare mensen dakloos zijn geworden.”

Vijf procent van Nairobi bestaat uit sloppenwijken als Mukuru Kwa Njenga, terwijl deze nederzettingen zeventig procent van de bevolking huisvesten. “Er wonen in deze buurt zo’n 300.000 mensen,” vertelt Mulwa. “De meesten van hen zijn arm en kwetsbaar. Ze verdienen niet meer dan een dollar per dag en wonen in slechte huizen. Ze hebben geen toegang tot overheidsscholen, publieke gezondheidszorg of sanitaire voorzieningen.”

Mulwa begrijpt dat er nieuwe wegen aangelegd moeten worden. “Iedereen hier snapt dat er huizen moeten wijken”, zegt Mulwa, “Maar er werd veel meer vernietigd dan noodzakelijk was.”

In de eerste helft van oktober vorig jaar braken overheidsinstanties huizen in een strook van dertig meter breed af, zoals afgesproken met de bewoners van Mukuru Kwa Njenga. Maar tot hun verbijstering bleef het daar niet bij: de bulldozers bleven maar komen, geflankeerd door gewapende politieagenten. “Ze sloopten de wijk zonder enige berichtgeving vooraf”, zegt Mulwa. “Onze mensen werden voor dood achtergelaten, onze kinderen werden dakloos. Zelfs de ziekenhuizen en scholen werden gesloopt.”

“Ik was thuis toen de buurvrouw kwam, zij zei dat ik mijn huis direct moest verlaten”, vertelt de twintigjarige Doreen Thomas. Tijdens het vluchten heeft ze haar kindje van drie maanden op de grond laten vallen. Peterson brak zijn been op drie verschillende plekken. Beeld Joost Bastmeijer

Tussen de overblijfselen van het klaslokaal

Op de uitgestrekte vlakte van kapot beton zoekt basisschoolleraar Amos Ambetsa naar bruikbare spullen tussen de overblijfselen van zijn klaslokaal. “De politieagenten waren overal,” zegt hij. “Ze stuurden ons weg, hun bulldozers sloopten de huizen. We hadden niet eens tijd om spullen te pakken. Toen we opkwamen voor onze rechten en weigerden onze huizen te verlaten, werd er op ons geschoten.” Eén van zijn leerlingen ligt nog altijd met schotwonden in het ziekenhuis. “Zijn ouders kunnen de rekening niet eens betalen.”

Even verderop zit de twintigjarige Doreen Thomas in een zelfgemaakt tentje. In haar armen houdt ze Peterson, een baby die voor bijna de helft in het gips zit. “Ik was thuis toen de buurvrouw kwam, zij zei dat ik mijn huis direct moest verlaten,” vertelt ze. “Er was buiten iets gaande. Er werd geschoten en er was overal traangas.” Tijdens het vluchten heeft ze haar kindje van drie maanden op de grond laten vallen. Peterson brak zijn been op drie verschillende plekken. “Hij moest erg huilen en had door het traangas veel last van zijn ogen. Het was angstaanjagend.”

13.000 huizen gesloopt

In drie maanden tijd werden in Mukuru Kwa Njenga ruim 13.000 huizen verspreid over bijna 40 hectare met de grond gelijk gemaakt. De strook met brokstukken van gesloopte huizen is op sommige plekken wel 300 meter breed.

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International stelt dat er tijdens de sloopwerkzaamheden en de daaropvolgende protesten zeker twee mensen om het leven zijn gekomen, maar volgens de bewoners zouden er meer mensen zijn overleden.

“Dit ziet eruit als een oorlogsgebied, maar dat is het niet,” zei Agnès Callamard, secretaris-generaal van mensenrechtenorganisatie Amnesty International tijdens een bezoek aan de wijk in maart. Ze maakte vergelijkingen met de oorlog in Oekraïne en het conflict tussen Israël en Palestina. “Deze puinhopen zijn niet het gevolg van beschietingen. Is Kenia in oorlog met zijn mensen? Hoe kan men deze behandeling van burgers anders verklaren?”

De strook met brokstukken van wat ooit Mukura Kwa Njenga was is op sommige plekken wel 300 meter breed. Beeld Joost Bastmeijer

Juridisch steekspel

Het stuk grond waarop de sloppenwijk is gebouwd is al jarenlang onderwerp van een juridisch steekspel. Het Indiase Orbit Chemicals, een bedrijf dat onder meer zeep en wasmiddelen maakt, is sinds 1987 de eigenaar van het 400 hectare grote gebied. Toch heeft het bedrijf nooit op het land kunnen bouwen.

“Het gebied was aanvankelijk geoormerkt als landbouwgrond”, legt Nicholas Orago uit, docent aan de School of Law aan de Universiteit van Nairobi, gespecialiseerd in internationale mensenrechten en ontwikkelingsrecht. “Omdat Orbit Chemicals een buitenlands bedrijf is, mochten ze geen landbouwgrond in Kenia bezitten. Na een lang juridisch proces hebben ze het land laten aanmerken als industrieel. Tegen die tijd was het gebied alleen al bezet door de mensen die nu in Mukuru Kwa Njenga wonen.”

“Er zijn in Kenia regels voor dit soort situaties”, zegt rechtendocent Orago, “waarbij mensen voor een langere tijd op een stuk land wonen dat eigenlijk van iemand anders is. Bij uitzetting is vereist dat de mensen uit die gemeenschap worden betrokken in de besluitvorming. Bovendien moeten ze drie maanden voor de aanleg van een nieuwbouwproject bericht krijgen, zodat ze tijd hebben om te vertrekken en door de overheid naar een andere plek kunnen worden gebracht. In de grondwet zoals die in 2010 is opgesteld, staat duidelijk dat er een balans moet zijn tussen de rechten van mensen en de rechten van ontwikkelaars.”

‘De politie dient alleen de rijken’

Orago, die naast zijn werk aan de universiteit betrokken is bij mensenrechtenorganisatie Hakijamii, stelt dat die juridische procedures in het geval van Mukuru Kwa Njenga niet zijn opgevolgd. “Overheidsfunctionarissen hebben de aanleg van de weg misbruikt voor de sloop van de hele wijk,” stelt hij. “Er is hier sprake van straffeloosheid. We hebben een progressieve grondwet die staat voor de rechten van Kenianen. Toch wordt die wetten niet gehandhaafd. Wanneer fundamentele mensenrechten geschonden worden, moeten mensen individueel verantwoordelijk worden gehouden – maar dat gebeurt in Kenia niet. De politie is gebruikt om mensen te doden, verwonden en te misbruiken. Ze dienen alleen de rijken.”

Mede door de aanleg van de nieuwe weg is de grond van Mukuru Kwa Njenga veel geld waard. Volgens Orago kost één hectare grond op dit moment 250 miljoen Keniaanse shilling (zo’n 2 miljoen euro). Het totale grondgebied van 300 hectare zou dus meer dan 600 miljoen euro waard zijn. Bedragen die volgens Bernard Mulwa de interesse van de private ontwikkelaars hebben gewekt. “Orbit zegt dat ze stukken van het land aan privé-ondernemers hebben verkocht”, zegt hij, “zodat ze daar gebouwen op kunnen zetten. Ze konden de mensen die op dat land wonen alleen weg krijgen door gedwongen uitzetting.”

De directeur-generaal van Nairobi Metropolitan Services (NMS), de overheidsorganisatie die het bevel voor de sloopwerkzaamheden heeft gegeven, wil niet op de kwestie reageren. In een eerder statement stelde hij niets van de sloop af te weten. “De machines van de NMS zijn gebruikt zonder de autorisatie van de directeur-generaal,” legt Orago uit. “Na intern onderzoek is de plaatsvervangend directeur-generaal op non-actief gezet, aangezien hij degene was die de opdracht heeft gegeven voor de sloop van Mukuru.”

Toch is de ontslagen functionaris gewoon weer aan het werk. Orago: “Hij is gepromoveerd naar een hogere positie binnen de overheid. Daaruit kun je opmaken dat hij instructies heeft gekregen van een hooggeplaatst iemand die hem die garantie kon bieden. Je kunt je afvragen welke belangen hij dient. Het laat zien dat er machtige mensen betrokken zijn bij de sloopwerkzaamheden.”

Inwoners van Mukuru Kwa Njenga. Beeld Joost Bastmeijer

Kenyatta vroeg om vergeving

De rechtszaken tegen veertien politieagenten die betrokken waren bij de sloopwerkzaamheden op 27 december vorig jaar lopen nog. “Namens de regeringsfunctionarissen die schuldig werden bevonden vraag ik om vergeving,” zei president Kenyatta in een statement van begin deze maand. Hij zag zich genoodzaakt te reageren, nadat er ophef was ontstaan over nieuwe sloopwerkzaamheden begin maart.

In zijn speech drong de Keniaanse president tevens aan op een eerlijk proces voor de toewijzing van grond aan de bewoners van Mukuru Kwa Njenga. “De rechter is nog steeds bezig met het voorbereiden van de uitspraak,” zei hij, “maar ik heb er vertrouwen in dat het proces eerlijk zal verlopen, zodat de legitieme eigenaren van het land de juiste documenten krijgen. Zo kan een herhaling van wat er is gebeurd in de toekomst worden voorkomen.”

Van de woorden van de president hebben de inwoners van de wijk nog maar weinig gemerkt. “Deze mensen kunnen nergens heen.” Bernard Mulwa wijst naar de krakkemikkige tentjes die zijn gemaakt van houten stokken en zeil. Maanden na de eerste uitzettingen begonnen leven mensen nog steeds op de puinhopen van hun oude huizen. “Alleen al in dit kampement zitten 900 mensen. Ze leven in zelfgemaakte tentjes, koken in de buitenlucht en hebben geen toiletten. Het is pathetisch.”

De sloppenwijk is bijna geheel met de grond gelijk gemaakt. Beeld Joost Bastmeijer

Wakker blijven, uit vrees voor verkrachting

In één van de tenten van het kampement zitten vijf vrouwen met elkaar te praten. “We doen ‘s nachts geen oog dicht,” zegt Mary Anyango, één van hen. “We blijven bewust wakker, want we zijn bang dat wij en onze kinderen verkracht worden, dat we worden achtergelaten met ernstige seksuele littekens.” Ze denkt niet dat de overheid haar zal helpen. “Ik vertrouw ze niet”, vertelt ze. “Overdag zeggen ze dat we huizen mogen bouwen, ‘s nachts komen ze die huizen weer vernielen. We begrijpen er niets van, we worden voor de gek gehouden.”

Ook basisschoolleraar Ambetsa maakt zich zorgen over de dakloze kinderen. “Mijn leerlingen lopen hier rond om spullen uit het puin te halen, zodat ze die kunnen verkopen,” zegt hij. “Maar het is heel gevaarlijk: we maken onze kinderen afhankelijk van geld, waardoor ze erg kwetsbaar worden. Ze hebben niets te doen, ze kunnen niet naar school, ze hebben niets te eten.”

Sommige kinderen zijn ondergebracht bij familieleden elders in Kenia, maar dat is niet alle ouders gelukt. “Onze kinderen gaan door deze inhumane manier van leven dood aan ziekten die te voorkomen zijn”, zegt Bernard Mulwa terwijl hij tussen de tenten door loopt. In het kampement zouden malaria, cholera en longontsteking rondwaren – en dat terwijl het regenseizoen nog voor de deur staat. “Het wordt hier ‘s nachts erg koud,” vult leraar Ambetsa aan. “Er is een ouder van mijn school die daardoor zijn kind heeft verloren. Het kon niet tegen die tochtige kou.”

Bernard Mulwa kijkt naar de overblijfselen van één van de huizen in Mukuru Kwa Njenga. Beeld Joost Bastmeijer

“Er moeten nieuwe wegen worden gebouwd, maar er moet ook worden nagedacht over basale mensenrechten van Kenianen”, zegt Ambetsa. “Als er bouwprojecten worden gedaan die sociale problemen veroorzaken en de ongelijkheid tussen arm en rijk vergroten, dan moeten we ons afvragen: brengt dit project ons verder naar een gezamenlijk doel, of creëert het alleen maar verdeling en leed voor de kwetsbaren in onze samenleving?”

In Mukuru Kwa Njenga loopt Olfa Nigisera naar haar twee tenten. “In dit tentje wonen mijn vier zoons”, wijst ze, “en in deze tent slapen mijn man, ik en mijn twee andere kinderen.” Ze mist haar oude huis elke dag. “Hiervoor was mijn leven niet al te best”, zegt ze, “maar het was niet zo slecht als nu. Mijn kinderen hadden tenminste een dak boven hun hoofd.” Hoe ze naar de toekomst kijkt? Ze richt haar ogen ten hemel. “God is er. Voor mij is het moeilijk, maar voor God niet. God zal voor een andere plek zorgen waar ik met mijn kinderen zal wonen.”

Lees ook:

Zelfs de doden moeten wijken voor de bouwdrift van Egyptische president Al-Sisi

Caïro barst uit zijn voegen. Om de verkeersopstoppingen het hoofd te bieden, lanceert de Egyptische overheid maar liefst 2713 bouwprojecten. Maar inwoners worden daar niet in betrokken, waardoor oude buurten moeten wijken voor nieuwe wegen.