39 doden in vrachtwagen Verenigd Koninkrijk

De politie van Essex meldt dat het gaat om 38 volwassenen en een tiener. Volgens hulpdiensten waren alle 39 overleden toen ze gevonden werden, in de vroege uren op een vervallen industrieterrein, zo'n 25 kilometer ten oosten van Londen. De vrachtwagen is vermoedelijk afkomstig uit Bulgarije, en zou zaterdag via de kustplaats Holyhead ten westen van Liverpool het land zijn binnengekomen. In Holyhead komt voornamelijk scheepsverkeer vanuit Ierland aan wal.

Een 25-jarige man uit Noord-Ierland is opgepakt op verdenking van moord. De politie is een groot onderzoek gestart, en het Waterglade Industrial Park is volkomen afgesloten.

Onduidelijk is nog waar de slachtoffers vandaan komen. “Momenteel zijn we bezig met het identificeren van de slachtoffers, hoewel ik verwacht dat dat een langdurig proces zal zijn”, laat de politiechef Andrew Mariner aan persbureau Reuters weten. “We hebben de chauffeur gearresteerd in verband met de zaak. Die blijft momenteel onder arrest, terwijl het onderzoek loopt.”

De Ierse autoriteiten gaan onderzoeken welke route de vrachtwagen aflegde. Dat zei de Ierse premier Leo Varadkar tegenover het parlement. De Britse politie vermoedt dat de truck via Bulgarije en Ierland naar Groot-Brittannië is gekomen. De doden zijn 38 volwassenen en een tiener, meldde de politie van het graafschap Essex. “Het is duidelijk dat we meer informatie nodig hebben”, zei Varadkar. “Het is echt een vreselijke tragedie.”

Route via Zeebrugge

De vrachtwagen reisde via het Belgische Zeebrugge naar de Britse regio Thurrock, denkt de Britse politie.

Eerder werd aangenomen dat de vrachtwagencombinatie vanuit Bulgarije via de plaats Holyhead in Wales in de regio bij Londen was aangekomen. De truck stond op een industrieterrein in de plaats Grays in Thurrock, ten oosten van Londen, toen de 39 lichamen werden ontdekt. Volgens de politie was de combinatie per boot vanuit Zeebrugge naar de plaats Purfleet gevaren en daarna in Grays neergezet.

Van de vrachtwagencombinatie staat het voorste deel geregistreerd in Bulgarije maar volgens de Britse politie komt het achterste deel uit Ierland.

Niet de eerste keer

In juni 2000 werd Engeland ook opgeschrikt door een dergelijk incident. Toen werden 58 lichamen gevonden in een vrachtwagen in de havenstad Dover. Het ging om Chinese immigranten die omkwamen door koolmonoxidevergiftiging. Zij zaten meer dan achttien uur opgesloten. De bestuurder van de vrachtwagen, een Nederlander, werd in 2001 veroordeeld tot veertien jaar cel. Hij maakte deel uit van een Chinese smokkelbende. Ook andere betrokkenen werden uiteindelijk veroordeeld.

In 2015 werden in een vrachtwagen in Oostenrijk 71 lichamen aangetroffen. Het ging hier om vluchtelingen uit Irak, Syrië en Afghanistan, die gestikt waren in de container. Meerdere personen werden aangehouden en veroordeeld wegens mensensmokkel.

Vorig jaar nog vond de politie achttien mensen in een container die was opgeslagen in de Rotterdamse haven. Vanuit de container werd een noodoproep naar 112 gedaan. Een persoon is toen naar het ziekenhuis gebracht. De aangetroffen personen waren vluchtelingen. Een 43-jarige Roemeen, de chauffeur van de vrachtwagen die de container vervoerde, werd aangehouden.

Premier Johnson zegt geschokt te zijn

In het Verenigd Koninkrijk wordt ondertussen geschokt gereageerd op de vondst. Premier Boris Johnson zei “ontsteld” te zijn door het tragische incident in Grays in het graafschap Essex. “Mijn gedachten zijn bij allen die hun leven hebben verloren en hun geliefden”, aldus Johnson.

Johnson: “Ik ontvang regelmatig updates van het ministerie van Binnenlandse Zaken en zal nauw samenwerken met de politie van Essex om precies vast te stellen wat er is gebeurd”, zei hij.

Ook de Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel reageerde ontzet. “Geschokt en bedroefd door dit uiterst tragische incident in Grays”, zei Patel op Twitter.

