3837 Schotse heksen krijgen alsnog generaal pardon

Het heeft even geduurd, maar nu lijkt er eindelijk gerechtigheid te komen voor de 3837 mensen die ooit in Schotland voor de rechter moesten verschijnen op verdenking van hekserij. Het Schotse parlement zal binnenkort zo goed als zeker een wet aannemen die hen allemaal met terugwerkende kracht onschuldig verklaart. Actiegroep Witches of Scotland voert al twee jaar actie voor zo’n pardon.

Voor de heksen zelf, 84 procent vrouw en 16 procent man, komt de beslissing eeuwen te laat. Hun rechtszaken vonden plaats tussen 1563 en 1736, het jaar dat Schotland de hekserijwet afschafte. Maar beter postuum onschuldig verklaard dan nooit. Rechters veroordeelden destijds twee derde van alle verdachten ook daadwerkelijk voor tovenarij. Die circa 2558 mensen werden geëxecuteerd.

Vaak bekentenis na marteling

Dit gebeurde meestal door wurging. De beul verbrandde daarna de lichamen, zodat er niets meer te begraven viel. De aanleidingen voor hekserijbeschuldigingen liepen uiteen: het vervloeken en daardoor laten zinken van koninklijke schepen bijvoorbeeld, vermeende gedaanteverwisselingen of het uitvoeren van duivelsdansen. Vaak kwam er een bekentenis na marteling.

Volgens Witches of Scotland waren vooral vrouwen die bier brouwden de klos. Mannen hoopten zo hun lucratieve ambacht over te kunnen nemen. Typische heksensymbolen als de bezemsteel, ketel, puntmutsen en zwarte katten zouden ook zijn ontleend aan die vrouwelijke bierbrouwers. Ze hingen een bezemsteel buiten als het bier klaar was voor de verkoop, hielden katten om muizen te verjagen, brouwden hun bier in ketels en waren op de markt te herkennen aan hun opvallende hoofddeksel.

Hoop op officiële excuses

Witches of Scotland hoopt dat het pardon leidt tot officiële excuses. Ook dient er een monument te komen voor de slachtoffers. De organisatie benadrukt dat in Schotland, per hoofd van de bevolking, vijf keer meer mensen wegens hekserij ter dood zijn gebracht dan elders in Europa.

