331 Nederlanders sluiten zich aan bij groepsclaim tegen Tirol wegens lakse aanpak corona

Willen en wetens heeft Tirol de belangen van de horeca en de toeristenindustrie boven de volksgezondheid gesteld. Dat zegt de Oostenrijkse advocaat Peter Kolba, die afgelopen dinsdag namens 50 mensen een klacht indiende bij de rechtbank van Tirol. Maandag volgen nog eens 4450 klaagschriften. Daartussen zitten er 331 van Nederlandse wintersporters, die net als de anderen begin maart in skidorp Ischgl een coronabesmetting opliepen. Kolba zal ook hen vertegenwoordigen in een groepsvordering tegen Tirol en tegen het Tiroler bureau voor toerisme.

Kolba, die als advocaat al bijna dertig jaar opkomt voor consumentenbelangen, weet zeker dat er in Ischgl een verschrikkelijke inschattingsfout is gemaakt. Toen op zaterdag 7 maart vast stond dat een werkneemster van de drukbezochte après-skibar Kitzloch besmet was, is er te weinig gedaan. “Het personeel is weggestuurd en de bar is ontsmet, dat was alles. Terwijl Oostenrijk toen al lang beleid had voor hoe ze zoiets moesten aanpakken. Iedereen die aanwezig had kunnen zijn, had gewaarschuwd moeten worden en in isolatie moeten gaan. Ik noem dat nalatigheid.”

Flinke rijen voor de skiliften

“Er gingen in Ischgl zeker twee dagen overheen. Toen de toeristen op 9 maart eindelijk uit het hele dorp naar huis werden gestuurd, kregen ze geen enkele instructie over quarantaine mee. Zo hebben ze duizenden anderen in heel Europa kunnen besmetten. Dat er in Ischgl corona heerste, was overigens al op 5 maart bekend.”

Inmiddels is gebleken dat veel vroege coronabesmettingen te herleiden zijn naar de Kitzloch-bar. Dat was een drukke gelegenheid waar mensen dicht opeengepakt een eigen versie van het drankspel ‘bierpong’ speelden: een pingpongbal moest uit de mond in een beker worden gespuugd. De balletjes werden hergebruikt en lang niet altijd afgewassen.

De Tiroler gezondheidsdienst reageerde, zegt Kolba, bijzonder traag toen uit contactonderzoek van tien zieken in IJsland was gebleken dat Ischgl hun besmettingshaard leek te zijn. De dienst verhinderde niet dat hotels nieuwe mensen ontvingen, noch reguleerden ze de flinke rijen voor de 45 skiliften in het uitgebreide skigebied. Hotels verzekerden ook toeristen die dat weekend nog arriveerden, dat er niets aan de hand was.

Een weekend lang was het nog feest in het stadje, terwijl de autoriteiten wisten van een besmetting. Kolba: “Daarna verplaatste het feest zich naar Innsbruck, waar velen nog een nacht doorbrachten voor ze naar huis vlogen. Niet in isolatie, want dat was ze niet gezegd.”

Schadevergoeding

Inmiddels is vast komen te staan dat Ischgl één van de besmettingshaarden is geweest van waaruit het coronavirus zich over heel Europa verspreidde. “Ischgl heeft het virus natuurlijk niet gemaakt, het is daar terecht gekomen vanuit Italië. Maar het had wel een verantwoordelijkheid om het zoveel mogelijk te isoleren”, zegt Kolba. “Ik vermoed dat commerciële partijen dat proces wilden vertragen.”

Kolba is van plan om zijn zaken de komende maanden ook aan de civiele rechter in Wenen voor te leggen. Gemiddeld verwacht hij een schadevergoeding van 1500 euro per persoon. “Over het algemeen is de coronacrisis een zaak van overmacht, daar kan niemand iets aan doen. Alleen in dit geval was er een overheid die wel degelijk iets had kunnen doen, maar dat niet deed.”

Lees ook:

Het ene land sluit streng de grens, het ander blijft laconiek voetbalpubliek toestaan

In Frankrijk worden lokale markten gesloten, terwijl Londen nog wikt en weegt. Europa reageert verschillend op de corona-uitbraak.