30.000 mensen moeten vluchten voor bosbranden op Rhodos

Volgens de nieuwssite Protothema denken de autoriteiten dat er zeker 30.000 mensen zullen worden geëvacueerd. Daar zouden ook tientallen Nederlanders bij zitten. Daarvoor zijn bussen en marineschepen gecharterd. Ook de kustwacht helpt. Kleine bootjes pikken mensen op vanaf het strand om ze over te brengen naar grotere.

Griekse media meldden eerder al dat drie hotels in brand zijn gevlogen. Een bekende strandtent ging eveneens in vlammen op. De gevluchte toeristen en eilandbewoners worden opgevangen in scholen, sporthallen en andere gebouwen elders op het eiland. Ook kunnen evacués terecht op veerboten die in de haven van Rhodos liggen. Tot dusver zijn slechts acht mensen met ademhalingsklachten opgenomen in een ziekenhuis.

Brandweerlieden bestrijden al vijf dagen de vuurhaarden op Rhodos. Terwijl de andere bosbranden in Griekenland voorlopig onder controle zijn, breiden die op het Griekse eiland dichtbij de kust van Turkije zich nog steeds uit. De branden zijn ontstaan in het beboste, bergachtige en dunbevolkte midden van het eiland. Mede door de harde wind kwam het gebied tussen Kiotari en Lardos in gevaar en moesten duizenden personen zaterdag een veilig heenkomen zoeken.

Tal van Europese landen hebben blusvliegtuigen en/of brandweerlieden gestuurd om te helpen. Op Rhodos zijn onder anderen Slowaakse en Roemeense brandweerlieden actief. Ook een Jordaans en een Israëlisch blustoestel zijn in de lucht.

Griekenland krijgt bovendien steun van zijn grote rivaal Turkije. Ankara heeft twee blusvliegtuigen en een -helikopter beschikbaar gesteld. De vliegtuigen zijn zaterdag aangekomen op een luchtmachtbasis bij Athene. Griekenland en Turkije hebben een lange geschiedenis van onderlinge strijd en wantrouwen. Ook nu hebben beide landen nog steeds grensgeschillen. Turkije heeft claims op veertien Griekse eilanden, inclusief Rhodos.

Droogte

Op het vasteland van Griekenland wordt gevreesd dat de branden weer oplaaien door de droogte en door de hitte die in golven over het land gaat. Het was vrijdag gemiddeld 36,5 graden in Griekenland, maar op veel plekken boven de 40 graden. Plaatselijk zou het zondag ver boven de 40 graden kunnen worden

Veel Grieken herinneren zich angstig de hittegolf van juli 1987 toen het bijna twee weken snikheet was en bijna 1300 mensen aan de hitte bezweken. De plaatsvervangend directeur van het Griekse instituut voor de meteorologie, Thodoris Kolidas, heeft gezegd dat de hittegolf van dat jaar moeilijk te vergelijken is met de hitte van nu. Toen was het continu heel erg heet en nu is er tot dusver sprake van drie golven.