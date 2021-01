25.000 leden van de Nationale Garde doorgelicht uit angst voor opstand van binnenuit

Even was er paniek, maandag, toen er plotseling boven het met de tanden bewapende Washington een harde knal klonk en rook te zien was. Zou het Capitool opnieuw belegerd worden? Zou toch iemand uit de Nationale Garde een poging wagen om van binnenuit de inauguratie van Biden op de 20ste onmogelijk te maken? Meteen werd de generale repetitie van het evenement beëindigd.

Het bleek loos alarm. De rook was afkomstig van een ontplofte propaangastank in een daklozenkampementje even verderop in de stad. Maar de paniekreactie maakte goed duidelijk dat de autoriteiten de 25.000 leden van de nationale garde niet helemaal vertrouwen. Ze zijn gescreend en nog eens gescreend op hun overheidsloyaliteit.

Generaal William Walker verklaarde op televisie dat de veiligheidstroepen altijd worden gecontroleerd aan de vooravond van belangrijke momenten, maar zei ook dat deze keer de gardisten niet één keer, maar meerdere keren waren onderzocht. Een woedende menigte demonstranten is al lastig genoeg tegen te houden zónder dat die hulp krijgen van de duizenden mannen in legertenue die nu al de hoofdstad bewaken.

Woedende massa

Niemand weet hoe nodig hun aanwezigheid zal zijn op de dag van de inauguratie. Een protestgolf die was aangekondigd voor afgelopen zondag, toen op sociale media werd gesproken over de bestorming van overheidsgebouwen in het hele land, bleef grotendeels uit. Maar er wordt rekening gehouden met een veel grotere woedende massa dan op 6 januari, toen de politie van het Capitool bezweek.

Vandaag keerden de politici weer terug naar Washington, voor het eerst na zes januari. Ze troffen de stad volstrekt anders aan dan ze hem verlieten. Toen in chaos, nu belegerd. Ook als de inauguratie van president Biden woensdag rustig verloopt, staan hen een drukke tijd te wachten. Er is allereerst het tweede impeachment-proces tegen Trump, dat waarschijnlijk pas na woensdag door de Senaat behandeld moet worden. Verder heeft Biden aangekondigd dat hij het beleid van Trump meteen de eerste week al op tientallen punten wil omkeren.

Biden zou het land onder meer meteen weer willen aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs, maar ook allerlei landelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus willen treffen. Ook wil hij per direct een enorm economisch steunpakket lanceren voor degenen die het meest zijn getroffen door de pandemie.

Lees ook:

Tweede impeachment voor Trump, met voorzichtige Republikeinse steun

Donald Trump werd voor de tweede keer geïmpeacht. Deze keer met voorzichtige Republikeinse steun.