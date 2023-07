200 getuigenissen tegen de Oegandese president Museveni en zijn zoon

Het is december 2021 als de Oegandese satiricus Kakwenza Rukirabashaija wordt opgepakt. Een groep van twintig mannen omsingelt zijn huis en slaat de deur in met een sloophamer. In de gevangenis wordt hij op zijn hoofd geslagen en in zijn buik geschopt. Het moet op een militaire basis zijn geweest want hij kon helikopters horen cirkelen. Op een later moment beginnen soldaten met knuppels op zijn enkels te slaan. Daardoor zwellen zijn voeten zo op dat ze bijna twee keer zo groot worden. Hij kan amper nog lopen. Foto’s tonen dikke littekens kriskras over zijn rug.

Het is een van de in totaal 215 belastende verklaringen tegen de president van Oeganda Yoweri Museveni en zijn zoon, die nu bij het Internationaal Strafhof in Den Haag liggen. Een deel is anoniem omdat de getuigen – voornamelijk oppositieleden en activisten – nog in Oeganda verblijven en daar vrezen voor hun leven. Anderen die wel met voor- en achternaam worden genoemd, hebben inmiddels hun toevlucht in Europa of de Verenigde Staten gezocht. Maar ook zij worden bedreigd.

Prijs voor moedige schrijvers

Kakwenza werd in eerste instantie opgepakt vanwege een boek waarin hij de president zou bespotten. Later publiceerde hij ook een boek over de mishandelingen die hij onderging na zijn aanhouding. Daarvoor krijg hij de jaarlijkse prijs voor ‘moedige schrijvers’ van internationale schrijversorganisatie PEN.

Sommigen getuigen verklaarden te zijn opgepakt en geblinddoekt meegenomen. Anderen zeggen dat ze werden gedwongen hun eigen uitwerpselen te eten, werden vastgebonden met prikkeldraad of op andere manieren gemarteld. Er zijn beschuldigingen van moord, verkrachting en meer misdaden tegen de menselijkheid, allemaal in de periode voor en na de verkiezingen 2021 in het Oost-Afrikaanse land.

President Museveni trekt de verklaringen in twijfel. Ze zijn een schreeuw om aandacht, reageerde Faruk Kirunda, een woordvoerder van de president, tegenover nieuwssite Watch Uganda. Hij veroordeelde de aanklagers en zei dat hun enige doel was het schaden van het imago van Museveni. “Ik kan verzekeren dat de aanklachten niet waar zijn”, aldus Kirunda.

Uitslag omstreden

Bij de verkiezingen van 2021 haalde Museveni volgens de kiescommissie ruim 58 procent van de stemmen tegenover bijna 35 procent voor zijn belangrijkste tegenstander Bobi Wine, leider van oppositiepartij National Unity Plaform. De uitslag werd door de internationale gemeenschap omstreden genoemd. “De bevolking werd maandenlang zwaar geïntimideerd”, zei Wine eerder tegen Trouw. “Communicatie via sociale media was niet mogelijk. Onafhankelijke buitenlandse waarnemers werden niet toegelaten. Ik werd rond de verkiezingen tien dagen in mijn huis gevangen gehouden door een blokkade van militairen.”

Museveni is een van de langst zittende staatshoofden van Afrika. In 1986 kwam de oud-guerrillastrijder aan de macht met de belofte van het herstellen van stabiliteit en het weer opbouwen van de economie. Eenmaal president bleek hij zelf meester in repressie en intimidatie. Onder zijn heerschappij werden meerdere mensen ontvoerd of gedood. Toch blijven westerse landen zaken doen met de 78-jarige autocraat, die ook veel vluchtelingen uit de regio opvangt. Museveni hoopt vermoedelijk dat zijn zoon Muhoozi Kainerugaba, die ook in staat van beschuldiging is gesteld, hem opvolgt.

‘Brute dictator’

De Oegandese oppositie krijgt bijval in Nederland. Dataspecialist Nico Schoonderwoerd hielp met het in kaart brengen van de verklaringen. Ook ging hij mee naar Den Haag om het pakket van 1500 pagina’s in te dienen. “We willen dat de westerse regeringen stoppen met het militair en economisch steunen van het regime”, zegt hij. “Museveni is een brute dictator.” Door niet alleen de president, maar ook zijn zoon voor het Strafhof te dagen, hoopt de oppositie bovendien de opvolging van Museveni te blokkeren, zegt Schoonderwoerd.

Mogelijk zorgen de beschuldigingen ervoor dat kritiek op de regering-Museveni verder aanzwelt. Onlangs nam het land een ingrijpende anti-homowet aan. Daarop dreigden de Verenigde Staten en andere westerse landen financieringen aan Oeganda stop te zetten, wat Museveni chantage noemde.

Maar volgens Schoonderwoerd leidt de vele internationale berichtgeving over de anti-homowet de aandacht af van de nog grotere problemen in Oeganda. “Er zijn honderden mensen vermoord door het regime en er zitten duizenden politieke gevangenen vast. Dáár moeten we het over hebben. Wij mogen niet zomaar wegkijken.” Het is nog de vraag of het Strafhof daadwerkelijk een zaak begint.

Lees ook:

Een interview met Bobi Wine

‘Nederland moet stoppenmet steun aan de Oegandese dictator Museveni’

Isaac, May en Mackie waren als lhbti+’ers hun leven in Oeganda niet zeker. ‘Ze wilden me afmaken’

Drie asielzoekers uit Oeganda in Nederlandse azc’s vertellen wat het betekent om je leven niet zeker te zijn, als je wilt zijn wie je bent.