20.000 bezoekers Amerikaanse marathonkerkdienst mogelijk besmet met mazelen

Een ongevaccineerde bezoeker van een massakerkdienst die twaalf dagen heeft geduurd op de Asbury University in de Amerikaanse staat Kentucky is positief getest op mazelen. Het ‘Centers for Disease Control and Prevention’ (CDCP), een overheidsorganisatie voor de volksgezondheid, heeft een waarschuwing uitgestuurd. Ze raadt ongevaccineerden aan om drie weken in quarantaine te gaan.

Mogelijk zijn er 20.000 mensen besmet geraakt met de mazelen tijdens de ‘Asbury Revival’. Tussen 8 en 19 februari vond in de universiteitskerk een onafgebroken kerkdienst plaats nadat een aantal studenten een reguliere samenkomst spontaan verlengden. De ontmoeting trok duizenden mensen uit het hele land aan.

De autoriteiten vrezen voor een uitbraak omdat een groot deel van de bezoekers ongevaccineerd was.

Zeer besmettelijk

Het mazelenvirus is zeer besmettelijk en wordt via de lucht over­gedragen. Vroege symptomen van het virus zijn onder andere koorts, hoesten en verkoudheid, waarop vaak een huiduitslag volgt. De zieke bezoeker van de kerkdienst in Wilmore, Kentucky, had nog geen symptomen toen hij de bijeenkomst bezocht.

Het virus verzwakt het immuunsysteem waardoor patiënten vatbaarder zijn voor andere ziektes. In ernstige gevallen kan de ziekte een long- of hersenontsteking veroorzaken. Een vaccin tegen de mazelen is tot 97 procent beschermend.

De Asbury University werkt samen met de lokale gezondheidsorganisaties om verdere verspreiding te voorkomen. Op 24 februari bracht de rector een verklaring uit waarin hij uitlegt dat de kerkdienst ten einde is gekomen. Hij zegt niets over een eventueel verband met de waarschuwing voor de mazelen.

