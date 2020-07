180 lijken gevonden in massagraf Burkina Faso

In een woensdag gepubliceerd rapport van HRW worden leger en politie aangewezen als de vermoedelijke daders. “Het gaat om buitengerechtelijke executies”, schrijft de mensenrechtenorganisatie.

De stad, een handelscentrum voor vee, wordt gecontroleerd door militairen en politie, waardoor het niet aannemelijk is dat terroristen de daders zijn.

Toch verweerde de minister van defensie van Burkina Faso, Moumima Cherif Sy zich met het argument dat de moorden ook gepleegd kunnen zijn door gewapende bendes en terroristen die in gestolen legeruniformen en militaire jeeps opereerden. “Het is moeilijk voor de bevolking het verschil te zien tussen bewapende groepen terroristen en veiligheidstroepen”, aldus de minister.

HRW sprak met veel lokale getuigen die vertelden dat mannen geboeid en geblinddoekt een schot in het hoofd hadden gekregen. Lijken lagen soms dagenlang in groepjes langs de weg, onder bruggen en in de velden, waarna ze begraven werden. Uit angst voor represailles durfde de bevolking van Djibo niet zelf de doden te begraven.

In de regio is al vijf jaar een burgeroorlog gaande tussen diverse etnische groepen onderling en met islamitische terroristische bendes die aan IS gelieerd zijn. Er zijn al vele duizenden doden gevallen en honderdduizenden zijn op de vlucht geslagen. Regering en overheid hebben de greep op grote delen van het land verloren, waardoor chaos en anarchie heersen.

