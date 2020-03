1441 doden in Italië

Het dodental door coronabesmetting in de Italiaanse regio Lombardije, de grootste brandhaard van het gevreesde longvirus in het land, nadert de duizend. De regionale minister van Volksgezondheid Giulio Gallera vertelde zaterdag dat inmiddels 966 mensen zijn overleden door de ziekte Covid-19, een toename van 76. Het aantal besmettingsgevallen steeg met 1865 tot 11.685.

Het totaal aantal sterfgevallen in Italië is met 175 opgelopen tot 1441. Er kwamen bijna 3500 nieuwe besmettingsgevallen. De teller kwam daarmee in het zwaarst door corona getroffen land na China, waar de pandemie uitbrak, op 21.157. Dat heeft de nationale dienst bescherming bevolking bekendgemaakt. Er liggen 1518 patiënten op de intensive care. Tot dusver zijn 1966 Italianen die het virus hadden opgelopen genezen verklaard.

In Spanje zijn sinds vrijdag 73 mensen overleden aan het coronavirus. Het dodental is daarmee gestegen tot 193. Dat meldt omroep TVE zaterdag. Het aantal bekende besmettingen bedraagt volgens TVE nu iets meer dan 6250. Eerder op zaterdag werden 5753 gevallen gemeld.

De Spaanse regering zal naar verwachting verregaande maatregelen nemen om de virusuitbraak in te dammen. Volgens media adviseert de regering Spanjaarden zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen voor voedsel, medicijnen, zorg, werk of “andere noodgevallen” de deur uit te gaan.

Trump laat zich testen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich vrijdag laten testen op het coronavirus. Dat zei hij zaterdag op een persconferentie in het Witte Huis. Behalve een test, liet Trump ook zijn temperatuur opnemen. “Die was compleet normaal”, liet hij weten. De president zei dat hij binnen een à twee dagen de testresultaten verwacht.

Volgens de arts van het Witte Huis is Trump met zeker twee mensen in contact geweest die besmet zijn met het virus. Een daarvan was een communicatiemedewerker van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro.

Wellicht tot september geen voetbal

Het coronavirus legt het Europese voetbal mogelijk tot september stil. Die conclusie trekt de Engelse krant The Independent op basis van gesprekken met anonieme bronnen die goed op de hoogte zouden zijn van de ernst van de situatie.

Op dit moment is alleen duidelijk dat alle toonaangevende Europese voetbalcompetities niet eerder dan begin april weer worden hervat. “Maar het is krankzinnig om te denken dat er volgende maand al gevoetbald wordt”, vertelt een bron aan de Britse kwaliteitskrant. Voetbalbonden zouden deze weken gebruiken om tijd te winnen, omdat ze zich voorlopig ook geen raad weten met de situatie.

Mogelijk wordt dinsdag meer duidelijk als de Uefa via een videoverbinding met vertegenwoordigers van 55 Europese bonden vergadert. De kans lijkt groot dat het EK wordt verplaatst naar de zomer van 2021. Mogelijk komt er een vroegtijdig einde aan de Champions League en Europa League of worden de dubbele ontmoetingen tussen clubs in die toernooien gereduceerd door één wedstrijd. Op die manier kunnen de nationale competities wellicht nog worden afgewerkt.

IS geeft ook reisadvies

Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) roept haar strijders op niet naar gebieden te gaan waar het nieuwe coronavirus heerst. Dat meldt televisiezender Al Arabiya zaterdag. “Gezonde mensen moeten zich onthouden van plekken die door het virus zijn geraakt”, staat in een verklaring die door IS is verspreid. Verder roept IS de strijders op hun mond te bedekken tijdens het hoesten en regelmatig de handen te wassen.

Wereldwijd zijn meer dan 145.000 mensen besmet geraakt met het virus. Ruim 5400 stierven aan de gevolgen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het nieuwe coronavirus aangemerkt als pandemie.

Veel Britse coronadoden en Spanjaarden moeten binnenblijven

De Britse gezondheidsdienst NHS meldt dat sinds vrijdag nog eens tien coronapatiënten in Groot-Brittannië zijn overleden. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal dodelijke slachtoffers in het land. 21 mensen zijn er tot nu toe bezweken aan het longvirus. Alle tien slachtoffers waren ouder dan zestig en behoorden tot risicogroepen, zei een woordvoerder van de NHS zaterdag. Zij stierven allen in Engeland. In het Verenigd Koninkrijk is tot nu toe bij ongeveer 800 mensen het coronavirus vastgesteld.

De Spaanse regering roept zaterdag alle Spanjaarden op thuis te blijven om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Alleen voor voedsel, medicijnen, zorg, werk of ‘andere noodgevallen’ mogen inwoners nog de deur uit, adviseert de overheid in Madrid. In Spanje zijn nu meer dan 5753 mensen besmet met het coronavirus. Zaterdag werd bekend dat het aantal nieuwe gevallen explosief is gestegen met meer dan 1500 nieuwe gevallen. Het aantal doden als gevolg van het virus staat in Spanje nu op 136.

Onrust in Belgische gevangenis over coronavirus

Zo’n 95 gedetineerden in de gevangenis van het Belgische Dendermonde weigeren zaterdag na de ochtendwandeling weer naar binnen te gaan. De gevangenen eisen maatregelen vanwege het nieuwe coronavirus. Er is kleding in brand gestoken en de toestand is onrustig bij het complex, meldt het Belgische directoraat-generaal dat over de penitentiaire inrichtingen gaat. In de gevangenis is rookontwikkeling ontstaan, ook in de cellen. De brandweer en politie zijn ingeschakeld.

De gedetineerden eisen mondkapjes en willen dat bezoek opnieuw wordt toegelaten. Als voorzorgsmaatregel werd door de leiding al het bezoek tot 3 april opgeschort. De gevangenen kregen 20 euro extra beltegoed als compensatie. “Onze mensen zijn ter plaatse en onderhandelen nu met de gedetineerden”, zegt burgemeester Piet Buyse van Dendermonde over de situatie. “Ik heb er vertrouwen in dat het snel tot een oplossing zal komen.”

Apple dicht, Frozen 2 online

Apple sluit alle winkels buiten China tot 27 maart vanwege het nieuwe coronavirus. Dat maakte Tim Cook, de bestuursvoorzitter van het techbedrijf, zaterdag bekend op de website. Op die manier wil Apple de verspreiding van het virus, dat wereldwijd al aan meer dan 5000 mensen het leven heeft gekost, tegengaan.

De megahit Frozen 2, die afgelopen kerst in de bioscopen veel records verbrak, is vanaf zondag al beschikbaar op streamingdienst Disney+. Dat heeft het entertainmentconcern zaterdag bekendgemaakt. Dit is drie maanden eerder dan de planning was. Disney laat in een verklaring weten het belangrijk te vinden ‘in deze moeilijke tijden wat plezier naar families te kunnen brengen’.

Denemarken, Tsjechië en Polen sluiten de grenzen

Denemarken sluit zaterdag tijdelijk de grenzen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Alle toeristen, alle reizen, vakanties en buitenlanders die geen geldige reden hebben om naar Denemarken te gaan, worden tegengehouden aan de grens”, liet premier Mette Frederiksen weten. Deense burgers mogen hun land nog wel in. Het inreisverbod heeft geen betrekking op goederenvervoer, zei de premier. Dat betekent dat voedsel, medicijnen en andere producten nog kunnen worden ingevoerd.

De Deense premier Mette Frederiksen (rechts) en zorgminister Magnus Heunicke kondigen vrijdagavond ingrijpende maatregelen aan in de strijd tegen het nieuwe coronavirus. Denemarken telde vrijdag 159 besmette personen. Beeld EPA

Tsjechië weert vanaf maandag alle buitenlanders die niet in Tsjechië wonen. Premier Andrej Babis heeft dit vrijdag aangekondigd, een dag nadat Praag had liet weten burgers uit vijftien landen niet meer toe te laten in verband met de verspreiding van het coronavirus. Nederland is een van die vijftien landen. In het land is donderdag de noodtoestand afgekondigd. Alle mensen die uit een risicogebied komen, ook Tsjechen, moeten twee weken in quarantaine bij aankomst in Tsjechië.

En Polen sluit vanaf zondag tijdelijk de grenzen voor trein- en vliegverkeer de epidemie. Bijeenkomsten van meer dan vijftig mensen zijn per direct verboden. Restaurants, kroegen en casino’s moeten allemaal dicht. Eten mag wel worden bezorgd. Het land telt zeker 68 besmettingen met het virus. Er is één dode gemeld.

Europa is nu het epicentrum

Turkije gaat tot 17 april vluchten uit Nederland en acht andere landen weren vanwege het nieuwe coronavirus. De andere landen die niet meer welkom zijn in het luchtruim zijn Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Noorwegen, Denemarken, Oostenrijk en Zweden.

Het bericht volgt op de bekendmaking van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat Europa nu het epicentrum van de virusuitbraak is. Tot vrijdag was dat China, waar de uitbraak is begonnen en waar ook de meeste besmettingen en doden zijn gemeld.

Trudeaus in Canada in quarantaine

Canada raadt alle inwoners aan het land niet meer te verlaten vanwege het virus. Ook worden inkomende vluchten beperkt en omgeleid naar een beperkt aantal luchthavens in het land. In Canada zijn zeker 158 gevallen van het virus gemeld en er is een persoon omgekomen.

Thuisquarantaine van premier Trudeau, gefotografeerd door zijn 11-jarige dochter. Beeld via REUTERS

De vrouw van premier Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, is ook besmet. Dat werd vrijdag bekend. De premier zegt dat hij zich goed voelt en geen symptomen vertoont. De Trudeaus zitten sinds donderdag in quarantaine.

Braziliaanse president in zelfisolatie

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro gaat een week in zelfisolatie vanwege mogelijke besmetting met het coronavirus. Aan het eind van die periode wordt hij opnieuw getest. Dat berichten Braziliaanse media.

President Bolsonaro. Beeld AFP

Bij een van de naaste medewerkers van de Braziliaanse president, communicatiechef Fábio Wajngarten, werd het virus eerder deze week geconstateerd. Hij maakte samen met Jair Bolsonaro deel uit van een Braziliaanse delegatie die vorig weekend in Florida was voor een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump. Wajngarten is inmiddels in quarantaine.

Coronavirus rukt op in Latijns-Amerika

Het aantal landen in Midden- en Zuid-Amerika dat te maken heeft met coronabesmettingen groeit gestaag. Guatemala, Paraguay, Venezuela, Uruguay en Suriname hebben vrijdag hun eerste ziektegevallen gemeld.

Diverse landen, waaronder Argentinië, hebben luchthavens gesloten voor vluchten vanuit Europa. Guatemala legt die beperking ook op voor reizigers uit De Verenigde Staten en Canada. Paraguay heeft de noodtoestand uitgeroepen op gezondheidsgebied en een gedeeltelijke sluiting van de grenzen voor onbepaalde tijd afgekondigd. Colombia sluit de grens met buurland Venezuela, waar vrijdag het eerste twee coronabesmettingen werden gemeld. Duizenden inwoners uit het door een zware economische en sociale crisis getroffen Venezuela trekken dagelijks de grens over op zoek naar eten en medicijnen in Colombia. Meer dan 4,5 miljoen Venezolanen vertrokken de afgelopen jaren al permanent uit het land, velen van hen naar Colombia.

VN-personeel naar huis

Het personeel in het hoofdkantoor van de Verenigde Naties (VN) in New York is vrijdag vanwege het nieuwe coronavirus naar huis gestuurd. De medewerkers moeten de komende weken van huis uit werken tenzij hun aanwezigheid essentieel is. Secretaris-generaal António Guterres zei in een boodschap aan het personeel dat het plan is “de fysieke aanwezigheid op het VN-hoofdkwartier te reduceren, terwijl we ons werk blijven doen. Jullie gezondheid en welzijn blijven mijn grootste zorg”. Bij de VN werken 3000 mensen. Een diplomaat uit de Filipijnen bleek deze week geïnfecteerd te zijn met het longvirus en werd zo het eerste besmettingsgeval in het kantoor van de VN.

Geen Louvre, wel verkiezingen

In Frankrijk zijn strenge maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Vrijdag werd onder meer gemeld dat grote musea als het Louvre dicht blijven en dat sportevenementen worden afgelast. De gemeenteraadsverkiezingen die voor zondag zijn gepland, gaan vooralsnog gewoon door.

Het Louvre is uitgestorven. Beeld AFP

Macron had al aangekondigd dat alle onderwijsinstellingen in het land, van kleuterschool tot universiteit, vanaf maandag tot nader order dichtgaan. De maatregel van de regering is bedoeld om “de kinderen te beschermen” en “de verspreiding van het coronavirus te beteugelen”. “Per regio zal worden gezorgd voor kinderopvang zodat personeel dat onmisbaar is voor de beheersing van de gezondheidscrisis zijn werk kan blijven doen”, zei Macron op tv. “Op hun kinderen wordt gepast.”

Amerikaanse voorverkiezingen in Louisiana uitgesteld

De Amerikaanse staat Louisiana stelt de voorverkiezingen van de Democraten en Republikeinen uit. Het is de eerste staat die dit besluit neemt vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, bericht de Amerikaanse zender CNBC.

Een schoonmaker op een luchthaven in de Amerikaanse staat Massachaussetts. Beeld AFP

De voorverkiezingen zijn bedoeld om de presidentskandidaten van de partijen te kiezen. Louisiana zou eigenlijk op 4 april stemmen, maar de kiezers daar moeten nu twee maanden langer wachten. De Democratische kanshebbers, Joe Biden en Bernie Sanders, hebben uit voorzorg grootschalige campagnebijeenkomsten afgeblazen. Zondag gaan ze zonder publiek met elkaar in debat.

Dinsdag staan voorverkiezingen op het programma in Arizona, Illinois, Ohio en Florida. Die staten hebben laten weten de stembusgang gewoon door te laten gaan. Er worden wel maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de stemhokjes virusvrij blijven.

Aangeplakte tekst tijdens de Europa League-wedstrijd Eintracht Frankfurt tegen FC Basel waarbij geen publiek aanwezig was. Beeld BSR Agency

Disneyland Parijs en Californië tijdelijk dicht

Disneyland Parijs sluit vanaf maandag zeker tot het einde van de maand de deuren. Ook Walt Disney World Resort in Florida gaat de rest van de maand dicht. Eerder op de dag liet het bedrijf al weten dat de themaparken in Californië zullen sluiten. De hotels bij de parken blijven nog wel open.

De sluiting van de parken is een ‘voorzorgsmaatregel om gasten en werknemers te beschermen in de wereldwijde uitbraak van het nieuwe coronavirus’, aldus een mededeling van het bedrijf. Ook de cruises van Disney worden, vanaf zaterdag, stilgelegd.

Ook Universal Studio’s even buiten Los Angeles gaat zaterdag dicht. Het attractiepark met filmthema liet donderdag in een verklaring weten dat er geen besmettingen zijn geconstateerd, maar de sluiting een voorzorgsmaatregel is. Universal Studio’s verwacht op 28 maart weer open te gaan.

Het is de vierde keer in de 65-jarige geschiedenis van Disneyland dat het park volledig sluit. Eerder gebeurde dat na de moord op John F. Kennedy in 1963, na de Northridge aardbeving in de omgeving in 1994 en na de aanslagen van 9/11 in 2001.

Dit artikel is een update-bericht over het coronavirus, en wordt gedurende de dag aangevuld.