Zwollenaren helpen Mevan (29) de gulle gever van haar kinderfiets terug te vinden

In 1994, toen ze vijf was, woonde Mevan in een asielzoekerscentrum in Zwolle. Daar kreeg ze van een medewerker een glimmende rode fiets cadeau. “Het bijzonderste dat ik in mijn hele leven heb gekregen. En het mooiste dat me in die donkere tijd kon overkomen”, zegt ze nu. “We waren vijf jaar lang op de vlucht, dus ik kreeg nooit een cadeau.”

Mevan plaatste een oproep op Twitter om de gulle gever na al die tijd op te sporen en dat leidde binnen 24 uur tot resultaat. Velen zochten mee, via regionale media en via personeel en vrijwilligers van Vluchtelingenwerk. De Nederlandse weldoener, die Mevan en haar moeder ook nog voor het Kerstfeest had uitnodigd bij zijn gezin thuis, werd snel gevonden.

De jonge Koerdische vrouw, geboren in de Irakese hoofdstad Bagdad, bezoekt de plaatsen waar ze als kind verbleef gedurende haar lange vlucht. Mevan wil de identiteit van de man die haar de fiets heeft gegeven nog even geheim houden, maar ze hoopte hem gisteren te ontmoeten. Hij zou vlak over de grens in Duitsland wonen. “Ik wil hem bedanken.”

Tegenwoordig werkt Mevan Babakar in Londen als hoofd feitenchecker bij liefdadigheidsorganisatie Full Fact. Ze bedankt via Twitter ook nog ene ‘Sandra’ uit het Zwolse asielzoekercentrum. Zij liet haar voor het eerst met een computer kennismaken: “Nu werk ik in de technologie”, zegt ze trots.

Inmiddels willen journalisten tot in Sydney Mevan interviewen. “De wereld voelt soms zo groot”, zegt ze op Twitter. “Maar vandaag voelt de wereld klein en vol liefde.”