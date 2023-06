Zwitserland wil neutraal blijven en weigert daarom tanks te verkopen aan Nederland

In het leven zijn er weinig zekerheden, maar één ervan is dat Zwitserland neutraal blijft. Spijtig voor Oekraïne in dit geval, dat minstens honderd Zwitserse Leopard 1-tanks misloopt, omdat het Zwitserse parlement niet wil dat die aan een land in oorlog worden geleverd.

De Nederlandse minister van defensie Kajsa Ollongren zei eerder dit jaar nog goede hoop te hebben voor de aankoop van Zwitserse tanks. De Zwitserse krant Tages-Anzeiger meldt dat Nederland probeerde 96 exemplaren van defensiebedrijf Ruag over te nemen. Ook bondgenoten Denemarken en Duitsland wilden tanks van deze leverancier.

Zwitserland levert geen wapens aan Oekraïne

Dat de voertuigen niet zomaar geleverd zouden worden, was vanaf het begin duidelijk. Volgens de Zwitserse wet is het voor fabrikanten uit eigen land land verboden om wapens te leveren aan landen die in een gewapend conflict verkeren. Ook landen die wapens van Zwitserland willen kopen om die daarna aan een land in oorlog te leveren, moeten daarvoor eerst aan Zwitserland toestemming vragen.

Verschillende Europese landen hebben sinds de Russische inval in Oekraïne aan Zwitserland gevraagd of het voor Oekraïne een uitzondering wil maken. En begin juni werd er in het Zwitserse parlement een wetsvoorstel ingediend dat dat mogelijk moest maken.

Permanente neutraliteit

Dat wetsvoorstel kwam echter niet door het parlement. De stemming woensdag was hetzelfde lot beschoren. Meerdere partijen zien niets in uitzonderingen, onder meer omdat zij vrezen dat Zwitserland zich zo te veel vereenzelvigt met de Navo. Het land is geen lid van die militaire alliantie, maar onderhoudt er wel nauwe banden mee.

Het land houdt zo vast aan zijn ‘permante neutraliteit’, al meer dan twee eeuwen. Wel gaf het eerder financiële steun aan Oekraïne en deed het mee aan de Europese sancties tegen Rusland.

Lees ook:

Nederland koopt oude tanks voor Oekraïne

Samen met Duitsland en Denemarken wil Nederland de Oekraïense strijdkrachten al heel snel voorzien van zeker honderd Leopard 1-tanks.

Oekraïne-oorlog zet Zwitserse neutraliteit onder druk

Zwitserland geeft financiële steun aan Oekraïne en doet mee met sancties tegen Rusland, maar probeert ook neutraal te blijven. Dat valt niet mee.