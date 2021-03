Zwemscholen maken zich op voor een sprint richting de zomervakantie

Nog vijftien schoolweken tot de zomervakantie in de eerste delen van Nederland begint, en ouders hun kinderen volop mee uit zwemmen willen nemen. Zal dat voldoende zijn voor een groot deel van de 300.000 kinderen die vanaf dinsdag weer zwemles mogen volgen om hun diploma’s te halen?

“De druk van ouders om voor de zomervakantie een diploma te halen is voor zwembaden altijd al hoog”, zegt onderzoeker Corry Floor van het Mulier Instituut. “Dit jaar zal het natuurlijk nog lastiger zijn om daaraan te voldoen. We weten eigenlijk nog niet precies welke vaardigheden er bij kinderen door de lockdown verloren zijn gegaan. Behalve zwemles hebben ze natuurlijk ook kinderfeestjes gemist, of een keertje vrij zwemmen. Allemaal belangrijk om zwemervaring op te doen.”

Turbozwemmen of snelcursussen aanbieden, is volgens Guust Jutte van de Koninklijke Nederlandse Zwembond nu niet de beste weg. “Dat werkt alleen als je je vaardigheden kunt bijhouden. Het heeft tijd nodig om de zwembewegingen erin te slijpen. En zolang de zwembaden dicht zijn voor andere activiteiten dan zwemmen, heb je die ruimte niet.”

Wachtlijst

“Het gaat nu bij de zwemles om drie dingen”, zegt Shiva de Winter van de Nederlandse Stichting Water- en Zwemveiligheid en eigenaar van zwemschool De Winter Sport in Hilversum. “Conditie opbouwen, het overwinnen van angsten en het herstellen van het vertrouwen met de leraar. Zeker voor de kinderen die al wat langer over de eerste fase deden, kan dat nu best lastig worden. Ik schat in dat dit voor sommigen een maand gaat duren.”

Niemand heeft er wat aan, vindt De Winter, als diploma’s dit jaar makkelijker uitgedeeld gaan worden om de wachtlijst van 200.000 kinderen maar in te lopen. Omdat de norm voor de diploma’s niet wettelijk geregeld is, kan dit volgens Jutte theoretisch wel gebeuren. “Ouders moeten goed opletten voor welke zwemschool en welke methode ze kiezen.”

Volgens de veelgebruikte Nationale Norm Zwemveiligheid is een A-diploma voldoende om te zwemmen in een zwembad zonder attracties. Voor een bezoekje aan een zwemparadijs moet je ook je B-diploma hebben. Echt zwemvaardig ben je volgens deze norm pas met een C-diploma, maar dat diploma voegt nog maar een derde aan het ‘Zwem-a-b-c-’ van de Nationale Raad Zwemveiligheid toe. Voor zowel B als C zijn gemiddeld twaalf lesuren nodig.

“De lesuren die veel kinderen nog moeten maken om zwemvaardig te zijn, worden bij lange na niet gehaald voor de zomervakantie”, schat De Winter in. “Deze vertraging heeft dan effect op de veiligheid. Er moet gekeken worden naar een oplossing om ouders erop attent te maken dat het dit jaar net iets anders is dan andere jaren. Houd je kind rondom water te allen tijde in de gaten.”

Bassins lopen weer vol

Bij zwemschool De Walvis, met vijf locaties in Overijssel, is alles er nog wel op gericht om het zwemprogramma dat in september begon, voor de zomervakantie af te ronden. Eigenaar Ruud Heijt gelooft ook niet in turboprogramma’s van vier uur achter elkaar zwemles, en zal die nu ook niet gaan aanbieden. “Maar omdat activiteiten als banenzwemmen of aquafit nu allemaal uitvallen, kunnen we wel een tweede keer in de week kinderen twee uur lesgeven. Dan maken we er een feestje van. We zijn nu aan het voorbereiden en de mails aan de ouders gaan er vanmiddag uit.”

Zwemscholen zijn aan het roosteren, terwijl de Nederlandse zwembaden de laatste hand leggen aan renovatiewerkzaamheden en de bassins langzaam weer laten vollopen. “Het gaat er allemaal om hoe we de capaciteit nu benutten”, zegt De Winter. Bij ’t Gooische Bad in Hilversum biedt hij straks vanaf kwart over zes ’s ochtends al lessen aan. Erg vroeg natuurlijk, maar De Winter heeft vertrouwen: “Langzaam ontstaat er belangstelling voor.”

