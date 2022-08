Zwemmen waar het eigenlijk niet mag. ‘Het is best spannend’

Kampen, langs de IJssel

Ze geeft het eerlijk toe. Eigenlijk vindt Hanneke Töller het best spannend. Grote vrachtschepen, sterke verraderlijke stroming en plotselinge dieptes. Haar 11-jarige zoontje Thomas ploft naast haar neer op de handdoek, nog nat van het IJsselwater. “Laatst zijn twee zwemmers uit het water gehaald door een bootje, daar”, wijst hij naar het midden van de rivier. “Die wilden naar de overkant zwemmen.” Hanneke kijkt zorgelijk. “Tegen mijn kinderen zeg ik dan: doe dat nooit.”

Het gezinnetje zit deze woensdagmiddag op een strandje aan de rand van Kampen. Voor hun neus varen grote vrachtschepen door de IJssel, afgewisseld met een paar plezierjachtjes. Grote borden op het strand laten er geen misverstand over bestaan: ‘Geen zwemwater’ staat er met koeienletters. En: ‘Breng uzelf en anderen niet in gevaar. Zwemmen is helaas te gevaarlijk.’

Het strandje aan de IJssel bij Kampen. Beeld Herman Engbers

Gebrek aan toezicht

De zwemmers, onder wie veel ouders met kleine kinderen, lijken zich weinig aan te trekken van het negatieve zwemadvies. “Het is gemak”, geeft Hanneke toe. Het gezin woont recht tegenover het strandje. “Onze regel is wel: nooit verder dan het einde van de krib in de rivier.” Vooral in het weekend en na werktijd is het er ‘bomvol’, ziet ze. “Alcohol, harde muziek. Er is ook wel wat overlast. Ik snap ze wel, hoor. Maar eigenlijk mist hier wel een beetje toezicht. Politie zien we hier nauwelijks.”

De omgeving van Kampen is waterrijk, toch zijn er nauwelijks officiële zwemplekken in de buurt. Al jaren wordt daarover geklaagd. En ondertussen zwemt iedereen in de rivier, op plekken waar dat eigenlijk niet de bedoeling is.

Een stukje verderop helpt Paul Postuma zijn zoon met de rubberboot. Hij komt uit de buurt, zwemt zelf regelmatig in de IJssel en kent de gevaren. “Weet je”, begint hij. “Houd rekening met de natuur. Een rivier kent andere voorwaarden dan een meer of plas.” Vooral de vrachtschepen vormen een gevaar. “De stroming is sterk, daar zwem je niet zomaar tegenin.”

Utrecht, Merwedekanaal

Het Merwedekanaal bij het Muntgebouw is een van de populairste zwemplekken in de stad Utrecht. Op topdagen vlijen zich hier een kleine duizend zonaanbidders neer op de verschillende grasstroken aan de kade.

Maar nu niet. “Hartje zomer is het rustig, ook omdat alle studenten weg zijn”, zegt Jelle Veenstra (30), met zijn armen steunend op zijn handdoek. Naast hem ligt zijn vriendin, in rode bikini, die een bakje yoghurt leeg lepelt.

Op deze zonovergoten middag ziet Veenstra, die verderop woont in de wijk Kanaleneiland, vooral veel buurtbewoners. Hij zwemt hier al een jaar of vijf, en ja, een keer zag hij een dooie vis voorbij drijven, maar normaal is het water schoon. “Wat scheelt is dat het stroomt, kijk maar naar de bladeren op het oppervlak. In de Stadsbuitengracht bij pop-uprestaurant Roost wordt ook veel gezwommen, maar daar is het een stuk smeriger.”

Met het warme weer zoeken veel mensen het water op, ook bij de Munt in Utrecht. Beeld Werry Crone

Uitkijken voor studentenroeiers

Aan het Merwedekanaal zijn sommige grasveldjes ’s avonds na tienen niet meer toegankelijk. Vooral om omwonenden te ontzien. De geluidsoverlast tijdens corona schijnt ernstig te zijn geweest, zegt Lisanne Koopmans (32), die op een boombank aan de kade zit. Koopmans, die om de hoek in Lombok woont, wappert met haar hand voor haar mond en slikt een laatste hap van een boterham weg. “Ik heb zo dadelijk een afspraak, maar ik zwem hier vaak, deze zomer al een keer of vijf. De sfeer is goed. Wel moet je in de buurt van het Muntgebouw soms uitkijken voor studentenroeiers.”

Al in 2013 pleitte de raadsfractie van GroenLinks ervoor om niet-officiële zwemplekken te controleren en veiliger te maken. Toen hield het stadsbestuur de boot af, nu niet meer. “Het lijkt me prima als de kwaliteit van het water wat vaker wordt getest”, zegt Veenstra. “Ik ben er nooit ziek van geworden, het is hier veiliger dan in de Lek bij Nieuwegein. Collega’s van me duiken daar weleens het water in, laatst hadden ze allemaal huiduitslag.”

Enkhuizen, 10-8-2022. Lekker zwemmen bij het sluisje in het haventje van Enkhuizen. Foto Olaf Kraak Beeld Olaf Kraak

Enkhuizen, Oude Haven

Aan het bord ‘verboden te zwemmen’, hebben Thijs (17) en zijn vrienden geen boodschap. Ze staan op de sluis die leidt naar de Oude Haven in Enkhuizen, klaar om een bommetje in het water te maken. Het wachten is op een nietsvermoedende voorbijganger op een supboard of rubberbootje die ze nat kunnen spetteren. “Het is gewoon kattenkwaad, we willen mensen hun dag niet verstoren”, zegt Thijs.

Enkhuizen kent één officiële zwemplek, een strandje aan de rand van de stad. Maar daar moeten de vrienden niets van hebben. “Het is daar heel saai, hier is tenminste een beetje reuring”, stelt Thijs. Op hete zomerdagen zit het sluisje vol met jongeren, dat is traditie. “Mijn ouders gingen hier in hun tienerjaren al naartoe en ik kom hier al vanaf mijn zesde”, vertelt Thijs.

Duiken bij de sluis

Ook is het strand geen geschikte plek om bommetjes in het water te maken. “De hoge zandbank zorgt ervoor dat je tot ver in de zee kan blijven staan”, zegt Redmer (17). Volgens de jongens lijkt het meer op een pierenbadje. “De sluis is ten minste een meter of vier diep, daar raak je de bodem niet”, vult Thijs aan.

Op een boot genaamd Lady Rose even verderop in de haven zit Rosy Dalfsen (62). “Ik vind het doodeng als ze naast je springen”, zegt ze. Naast haar zit haar partner Bart van Beek (62). “Als ze het daar niet doen, dan gaan ze wel ergens anders kattenkwaad uithalen”, zegt hij. Het koppel begrijpt wel dat de jongens daar gaan zwemmen als er verder geen geschikte plek is voor jongeren. Ook buurtbewoners hebben sympathie voor de jongens, behalve als de muziek te hard staat.

Terug bij het sluisje staan twee suppers op het punt om langs de jongens te peddelen. De vrienden kijken elkaar ondeugend aan. Met grote vaart plonzen ze in het water. Even schrikken de nietsvermoedende voorbijgangers, om vervolgens hartelijk te lachen.

